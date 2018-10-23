Aile şirketlerinin yaşamasının yolu kurumsallaşma
Türkiye ekonomisinin yüzde 95’ini oluşturan aile şirketlerinin yüzde 60’ının ikinci nesle gelmeden yok olduğu açıklandı. Şirketlerin kuşaktan kuşağa yaşamasının yolunun şirket, ortaklar ve aile arasında kesin sınırlar çizen, kurumsallaşmış aile şirketine dönüşmekten geçtiği vurgulandı.
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