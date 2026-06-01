AKHİB Başkanı Aytek: Nearshoring avantajını kaybetmemeliyiz

Görevi Güran Tekin’den devralan AKHİB’in yeni Başkanı Aziz Aytek, sektörün zorlu küresel koşullar altında ayakta kalabilmesi için desteklerin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Aytek, son yıllarda jeopolitik gerilimler, enerji arz şokları, küresel talep daralması ve finansman maliyetlerindeki artışın ihracat performansını baskıladığını ifade etti.

Türkiye’nin maliyet açısından Uzak Doğu ve Kuzey Afrika’ya kıyasla dezavantajlı bir konumda olduğunu belirten Başkan Aytek, “Bugün baktığımızda rekabetçiliğimizi yitirdiğimiz, reel efektif kurun 104 seviyesine çıktığı, Uzak Doğu’dan yüzde 60, Kuzey Afrika’ya oranla yüzde 46 daha pahalı olduğumuz bir ortamda ihracat yapabilmek, müşteri portföyünü koruyabilmek güç hale gelmiştir” dedi.

Rekabet gücünün korunabilmesi için döviz dönüşüm desteğinin kapsamının genişletilmesi ve süresinin uzatılması gerektiğini vurgulayan Aytek, “Hükümetimiz, ihracatın desteklenmesi noktasında imalatçı ihracatçılar yönelik kurumlar vergisinin yüzde 12,5’e indirilmesi, yüzde 3 olan döviz dönüşüm desteğinin 3 ay daha uzatılması gibi önemli adımlar attı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ekonomi yönetimimize, Ticaret Bakanlığımıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür adımlar yalnız olmadığımızı hissettirmekte, bizleri daha da güçlendirmektedir. Ancak ihracat pazarlarında rekabet gücümüzü koruyabilmek için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Bizim talebimiz döviz dönüşüm desteğinin yüzde 5’e çıkartılarak süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasıdır” diye konuştu.

“Hürmüz gerilimiyle Türkiye ön plana çıktı”

Avrupa pazarında öne çıkan “yakındankedarik” avantajına dikkat çeken Aytek, Hürmüz gerilimiyle birlikte Türkiye’nin Avrupa için daha önemli bir tedarik merkezi haline geldiğini söyledi.

Ancak bu avantajın kalıcı olabilmesi için sürdürülebilir politikalar gerektiğini vurgulayan Aytek, küresel lojistik koşullarının normale dönmesi ve Uzak Doğu’daki stokların pazara girmesiyle siparişlerin yeniden düşüş maliyetiyle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.