Ali Koç: Hedefimiz beyin göçünü önlemek

Arçelik, dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencilere, kendi ülkelerinde kariyer fırsatları yaratmak ve beyin göçünü önlemek amacıyla başlattığı "A Ticket for Your Future" programının 4'üncüsünü gerçekleştirdi. Bu yıl 8 ülkeden 200'den fazla öğrencinin başvurduğu programa 20 öğrenci katıldı.

Gençlerin yeteneklerini öne çıkaracak sisteme ihtiyaç var

Program kapsamında alanında uzman liderlerle bir araya gelen öğrenciler, "Evde Net Sıfır Karbon" temasıyla yaratıcı projeler geliştirdi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç program kapsamında öğrencilerle buluşarak, geliştirdikleri programlarla, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması açısından beyin göçünün önüne geçilmesine katkıda bulunmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Sadece Türkiye'de değil, Asya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde yetenek açığının arttığını vurgulayan Ali Koç, "Yapay zekâ ve dijitalleşmenin öne çıktığı bir bilgi çağında gençlerin kabiliyetlerini öne çıkaracak sistemlere, yaklaşımlara, yol haritalarına ihtiyaç var.

Arçelik, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine büyük önem veriyor. A Ticket for Your Future programıyla yurt dışında iyi üniversitelerde eğitim alan gençlerimizi ülkemize kazandırmayı ve benzer programların yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. İki haftalık program boyunca öğrenciler, geliştirme, prototipleme ve test adımları ile fikir aşamasından başlayarak iş modeline kadar uzanan konsept geliştirme sürecini baştan sona deneyimledi.

Bu yıl "Net Zero Carbon at Home- Evde Net Sıfır Karbon" temasından yola çıkan öğrenciler, "Budget Bites", "Lavasense", "FlexiFridge" ve "Harmony Kitchen" adlarını verdikleri 4 yaratıcı proje geliştirdi. "A Ticket for Your Future" programına bugüne kadar toplam 85 öğrenci katıldı. Arçelik, öğrencilerin program kapsamında ortaya koyduğu yaratıcı projeleri hayata geçirmek üzere de adımlar atıyor.