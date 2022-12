Anadolu’nun en iyi işverenleri açıklandı

Takip Et

Great Place to Work® Türkiye Anadolu’nun En İyi İşverenleri™ 2022 Listesi açıklandı. Fark yaratan çalışan deneyimiyle öne çıkan 13 organizasyon, listede yer alarak HARİKA işyeri olduklarını tescillediler. Çalışanların, Trust Index™ anketindeki 60'tan fazla ifadeye yanıt vermeleri sonrası elde edilen verilerin analiz edilmesiyle liste organizasyonlarının Anadolu’nun En İyi İşverenleri™ 2022 Listesi’nde 4 farklı kategoride 13 şirket yer aldı. 10-49 Çalışan Sayısı Kategorisi’nin birincisi ABGG Global Grubu olurken 50-99 Çalışan Sayısı Kategorisi’nin birincisi olarak VL Media yer aldı. Stryker Medical International, 100-499 Çalışan Sayısı Kategorisi birincisi ve Mesa Mesken de 500+ Çalışan Sayısı Kategorisi birincisi oldu.

“Anadolu’nun fark yaratan kültürel çeşitliliği güven kültürü sağlıyor”

Great Place to Work® Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, “Türkiye ve özellikle Anadolu, her daim kültürel çeşitliliğiyle öne çıkmayı başarmıştır. Bu zenginlik, organizasyonların kurumsal kültürlerine de yansıyor. Türk insanının misafirperverliğinden insana verdiği değere kadar kültürel DNA, organizasyonların sürdürülebilir geleceğine de katkı sunuyor. Kültürel çeşitliliğiyle öne çıkmayı başaran Anadolu’daki organizasyonlar, tüm diğer şirketlerde olduğu gibi yüksek potansiyeli olan çalışanları bünyelerine katma veya hali hazırda çalışanları kaybetmeme konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Buna ilave olarak ihracatta oynadıkları önemli rol nedeniyle uluslararası seviyede iyi işveren olarak tanınmaları da büyük önem arz ediyor. Anadolu’nun En İyi İşverenleri™ 2022 Listesi’nde yer alan organizasyonlar, Great Place to Work® Sertifikasyonu yolculuğu ile çalışan haklarını doğru şekilde uyguladıklarını tescillemiş oldular. Böylece artık ulusal ve uluslararası müşterilerinin tedarikçi analizlerine olumlu yanıt verebilecekler. Listeye girerek diğer organizasyonlara ilham veren tüm şirketlerimizi kutlarız” dedi.

“Günümüzün en büyük sorunu, kritik insanlara erişimde yaşanan zorluklar”

Kritik insanlara erişimde zorluklar yaşandığına değinen Toprak, “Anadolu’nun kendine özgü avantajları olmasına rağmen burada da Türkiye’nin diğer yerlerinde yaşanan sıkıntılarla karşılaşılıyor. Hedef finansal başarı, geleceğin organizasyonu olma ve uluslararası düzeyde ticaret ise çalışanların yüksek potansiyeldeki yetkinliklerine yatırım yapılması gerekiyor. Özellikle yöneticilerin ‘geleceğin liderleri’ olarak çalışanlara nasıl dokunabileceklerine dair çalışmalara odaklanmak gerekiyor. İnsan odaklı yaklaşım doğrultusunda iletişim, geri bildirim, takdir ve destek veren yönetici gibi unsurların artık olmazsa olmaz olduğu kabul edilmeli” dedi.

Great Place to Work® Türkiye Anadolu’nun En İyi İşverenleri™ 2022 Listesi:

10-49 Çalışan Sayısı Kategorisi

ABGG Global Grubu

Panteon Games

Plan-S

Ones Technology

Infinia

Pointo

50-99 Çalışan Sayısı Kategorisi

VLMedia

Albert Genau

Deico

100-499 Çalışan Sayısı Kategorisi

Stryker Medical International

TAV Ankara

Zirve Yazılım

500+ Çalışan Sayısı Kategorisi

Mesa Mesken