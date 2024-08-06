AOSB Yeni Yönetim Kurulu Başkanı: Hasanali Gönen

AOSB Başkanı Gönen, merhum Ali Bahar'ın 9 yıllık görev süresi boyunca AOSB'ye çağ atlattığını ve Antalya'ya sayısız eser kazandırdığını belirtti. Her şeyden önce iyi bir dost ve kardeşini kaybettiğini ifade eden Gönen, "Zamansız vefatının yarattığı boşluk ve acı, kolay kolay hafiflemeyecek. Hatırasını yaşatmak, eserlerine ve hayata geçirmeyi planladığı projelerine sahip çıkıp devam ettirmek boynumuzun borcudur" dedi.

Bahar'ın kendilerine mükemmelden de öte bir AOSB bıraktığını aktaran Gönen, onun ardından başkanlık görevini üstlenmenin hiç kolay olmayacağını dile getirdi.

Kemer ilçesinde 19 Temmuz'da arkadaşıyla açıldığı teknesi hareket halindeyken denize düşen 55 yaşındaki Ali Bahar, pervanenin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.