Arsa sahipleri ile yaşanan sorunu arabulucu çözsün

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Ev sahibi-kiracı uyuşmazlıklarında davadan önce arabuluculuğa başvurma çözümü, müteahhitlerin de talepleri arasına girdi. Arsa, inşaat maliyetlerinin yüzde 50’ye yakın bölümünü tutarken, devam eden arsa sıkıntısı yeni konut üretmenin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. Ayrıca kentsel dönüşümün tıkandığı yerlerden biri de arsa.

Müteahhitlerin önündeki en büyük engeli arsa sıkıntısı olarak gösteren Çekmeköylü Müteahhitler Derneği (ÇEKMÜDER) Başkanı ve Akar Yapı CEO’su Yücel Evsen, arsa sahipleri ve müteahhit anlaşmazlığında da arabulucu önerisi getirdi. Böylece arsa sahibi ve müteahhit arasındaki anlaşmanın hızlanacağını söyleyen Evsen, “Özellikle paylı satışlarda tıkanıyoruz.

Türkiye’deki arsalar genellikle en az 3 hisseli. Üçte iki pay satışını yakalıyorsunuz ama adamın küçük bir parseli var ona dokunamıyorsunuz” dedi. Özellikle kentsel dönüşüm projelerinde bunun çok ciddi sorun oluşturduğunu ifade eden Evsen, bu yüzden 15 yıldır bekleyen projeler olduğuna işaret etti. Özellikle depremin konuşulduğu bu zamanda sürecin hızlanması gerektiğini vurgulayan Evsen, çözümün yine sahada olduğunu belirtti.

Binalarda son kullanma tarihi olsun

ÇEKMÜDER Başkanı Evsen’in bir diğer önerisi de yapılara son kullanma tarihi konulması. “Kullanılan malzeme, yapım teknolojisi gibi kriterler dikkate alınarak binalara son kullanma tarihi zorunluluğu getirilmeli” diyen Evsen, böylece insanların kiralama ya da satın almadan önce bu tarihe dikkat edeceğini belirtti. Evsen, “Nasıl yediğimiz, içtiğimiz, aldığımız her şeyin son kullanma tarihi varsa ailemizle, çocuklarımızla beraber hayatımızı idame ettirdiğimiz bir binada da kaç yıl oturacağız belli olmalı” diye konuştu.

“Konutta fiyat artışı devam edecek’’

Emlak piyasasında yaşanan hareketliliğe de dikkat çeken Yücel Evsen, özellikle konutlardaki fiyat artışının devam edeceğini söyledi. “Çünkü elimizde bir talep var ama arz yok. Artık ikinci daire de kalmadı” diyen Evsen’e göre fiyat artışlarını etkileyen bir diğer sorun da ev sahiplerinin ‘açgözlülüğü’.

Evsen, “Adam 2 bin liradan kiraya çıkarıyor, bakıyor komşusu 3 bine vermiş hemen artırıyor. Satılıkta da böyle kiralıkta da. Fiyatları belirleyenler müteahhitler değil” dedi. Türkiye’de yabancıya konut satışına karşı bir tepki oluştuğunu söyleyen Evsen, “Vatandaş evini yabancıya kiraya veriyor. Ama satışa karşı çıkıyor” dedi.

"Asansörlü binalar daha sağlam"

Yücel Evsen, asansör bulunan binaların depreme karşı daha dayanıklı olduğunu söyledi. Evsen bunun denenini de şu şekilde açıkladı: “Asansör bina güvenliği için önemli. Çünkü asansörün her tarafı perde betonla kapatılır. Asansör kurulması için geniş bir alan gerekir. Perde kolonlarla da o alan kapatılır.

Etrafı perdelerle donatılı bir yer de ayakta kalır.” Şehrin içindeki sanayi sitelerinin aynı zamanda canlı bir yaşam alanına dönüştürülmesini de isteyen Evsen, “Kadınlarımız sanayiye gitmeye çekiniyor. Buraları öyle bir hale getirelim ki içinde kuaförler olsun, terzi olsun. Sanayi sitelerini yaşam alanının içine katalım” dedi.

“Müteahhitler odası acilen kurulmalı”

ÇEKMÜDER Başkanı Yücel Evsen, Türkiye’de müteahhit sorununa dikkat çekerek, müteahhit olabilmek için herhangi bir mesleki yeterlilik aranmadığını söyledi. “Türkiye’de hemen her mesleğin odası var ama müteahhitlerin yok, acilen kurulmalı” diyen Evsen, ‘ben de bir ev yapayım’ diyen herkesin müteahhit olabildiğinden şikayet etti.