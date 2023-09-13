Asgün, Kuzey Afrika ve Kafkaslarda büyüyecek

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Sanayi tipi dikiş makinaları ve otomatları üreticilerinden biri olan JUKI Corporation’nun Türkiye temsilcisi olan ASTAŞ’ın güney bölge distribütörlüğünü yapan Asgün Makine, büyüme hedeflerini açıkladı.

23 yıldır Mersin Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren Asgün Makina, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki firmaların ihtiyaç duydukları, sanayi tipi dikiş makinaları, sanayi tipi dikiş otomatları, bilgisayarlı kalıp çıkarma sistemleri ve otomatik kesim kumaş sistemlerini içeren teknolojik sistemlerin anahtar teslimi tedarikçiliğini sağlıyor. Asgün Makina, önümüzdeki yıl özellikle Türkiye dışında Kuzey Afrika ve Kafkaslarda büyüyerek iş potansiyelini artırmayı hedefliyor. Asgün Makina Genel Müdürü Can Emin Özeren, “Dünyanın her yerinde fabrika kurabilecek mühendisler, proje ve montaj elemanları, teknik, elektronik ve mekatronik teknisyenler, yedek parça ve servis ekipleri ile hizmet veriyoruz.

Bunun yanı sıra ASTAŞ İstanbul Genel Merkezi’nin ürettiği dikiş otomatlarında Astron, otomatik kumaş serme teknolojilerinde Mersmann, askıda giysi poşetleme robotik makinalarında Folıopack ve etiket dikme teknolojileri için üretilen Labelmac ve bunun yanı sıra ultrasonic ve ısı ile yapıştırma sistemi olan Bondex United markaları vardır. ASTAŞ, uzun ARGE çalışmaları sonucunda tüm bu markaları geliştirmiştir. Çevre ülkelerden gelen yoğun talep karşılığında da başarılı sonuçlar elde edilmiştir” dedi.

“Fiyatları Türkiye belirliyor”

Asgün’ün satış yaptığı en yoğun bölgelerin Mersin Serbest Bölgesi ve Kahramanmaraş olduğuna değinen Özeren, Mersin Serbest Bölgesi satışlarında, 2022 yılını yaklaşık yüzde 45 artışla kapattıklarını ve son zamanlarda yaşanan koşullar göz önüne alındığında da geçen yıl ki ciroyu korumayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektöründe, Çin ve Hindistan’dan sonra Avrupa’ya en fazla kumaş, aksesuar, malzeme üretimi, yetişmiş insan gücü, yüksek oranda makine parkı, tasarım ve kreasyon altyapısıyla öncü ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken Özeren, Türkiye’nin sadece üretici olmadığını aynı zamanda fiyat belirleyen ve ürün tedarik eden bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Özeren, “Sektörümüz esnek ve dünya ile rekabetçi bir sektördür. Bizler yatırım yapmaya karar vermiş firmalara dünya standartlarında bir teknoloji temin ediyoruz. Makinalarımızı mümkün olan en yüksek kalitede olduğundan emin olarak iş ortaklarımıza verdiğimiz güveni sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizler müşterilerimize dünya ile rekabet edebilecek kadar ileri teknolojiyle işlerini gerçekleştirmelerine imkan sunuyoruz” diye konuştu.