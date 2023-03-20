Askon yönetimi Ramazan’ı depremzedelerle geçirecek

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), depremzede bölgelerinde bulunan vatandaşlarla dayanışmasını devam ettiriyor. ASKON yönetim kurulu bu bağlamda Ramazan Ayı’nın ilk orucunu depremzede vatandaşlarla açacak. ASKON ayrıca Ramazan ayı boyunca depremzede illerinde iftar programları düzenleyip çocuklara moral aşılamak için her gün çeşitli aktiviteler tertipleyecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ASKON Genel Başkanı Aydın şunları ifade etti: Asrın acısını dayanışmamız ile aşmaya çabalıyoruz. Kayıp canlarımızı geri getiremeyeceğiz ama birlik ve dayanışma ile acıları yüklenerek hafifleteceğiz. Yaralarımızı el ele vererek hep birlikte saracağız. Depremin ilk gününden beri depremzede illerimizdeyiz.

Ramazan ayında da kesinlikle bölge halkını yalnız bırakmayacağız. Bu bağlamda dayanışmamız kapsamında Ramazan’ın ilk iftarını Kahramanmaraş’ta yönetim kurulu üyelerimizin katılımı ile iki bin kişi ile birlikte gerçekleştireceğiz. Ve yine Genç ASKON koordinasyonunda Ramazan ayı boyunca her gün Hacivat-Karagöz gösterisi, bilgi eğlence yarışmaları, kukla gösterileri, özel animasyonlar ve şovların ve daha bir çok sürprizlerimiz ile depremzede çocuklarımızın moralini yüksek tutmak adına aktiviteler tertipleyeceğiz.

Yine bu bağlamda her akşam bölge illerimiz eşleştirme yaptığımız depremzede illerimizde Ramazan boyunca iftar ve sahur programları düzenleyecekler. Allah’ın izni ile bu günleri hep birlikte büyük bir dayanışma ile atlatarak şehirlerimizi yeniden eskisinden çok daha sağlam temeller üzerinde canlandıracağız.