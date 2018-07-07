Aşktan doğan sigorta devinin hikayesi
Türkiye’de yerli ve uluslararası şirketlere sunduğu inovatif sigortacılık paketleriyle tanınan Nart Sigorta’nın patronu Levent Nart’ın hayatı, eşini tanıdığında değişmiş. Üniversite öğrencisiyken burs için Amerika’ya giderken tanıdığı Alman genç kız, rotayı Almanya’ya kırmasına neden olmuş.
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