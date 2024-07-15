ASO Başkanı Seyit Ardıç: Hain girişim Türk milletinin kahramanlığı ile bertaraf edildi

Millet ve devletin omuz omuza vererek yazdığı 15 Temmuz Destanı, dünyanın tüm milletlerine de örnek ol­muştur. Ülkemizin demok­rasisine yapılan alçak saldı­rıyı da, hain darbe girişimi­ne karşı gözlerini kırpmadan karşı koyan kahramanları­mızı da unutmadık, unutma­yacağız, unutturmayacağız.

Ankara Sanayi Odası ola­rak 15 Temmuz gecesi oldu­ğu gibi milli iradenin üstün­de hiçbir güç tanımayız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hakimiyet, ka­yıtsız şartsız milletindir” sözünü şiar edinerek, mil­li iradeye sahip çıkmanın ve demokrasimizi ilelebet ko­rumanın sorumluluğunu taşıyacağız. Cumhuriyeti­mizin 2. yüzyılında da ülke­mizi muasır medeniyet se­viyesinin üzerine çıkarma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.

Demokrasinin vazgeçil­mezliğini bir kez daha vur­guladığımız 15 Temmuz De­mokrasi ve Milli Birlik Gü­nü’nde, hain darbe girişimine karşı gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şe­hitlerimizi rahmetle, gazile­rimizi de şükranla anıyoruz.