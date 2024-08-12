Atlas Copco, VSD teknolojisiyle enerji tasarrufunu yüzde 65’e çıkardı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Dünyada 151 yıldır basınçlı ha­va teknolojileri, endüstriyel teknik, güç ekipmanları, va­kum çözümleri, yedek parça ve ser­vis alanında sanayide enerji verimlili­ği artıran çözümler sunan Atlas Cop­co, geliştirdiği son güncel teknoloji ile yüzde 65 oranında enerji tasarru­fu sağlıyor.

VSD teknolojisiyle geliş­tirdikleri son ürünleri olan VSD S’in KOBİ’lere enerji konusunda yüzde 65’e varan tasarruf ettirdiklerini kay­deden Atlas Copco Kompresör Tekni­ği Türkiye Genel Müdürü Nuri Köse, ZT/ZR VSD+ teknolojileriyle de yine aynı şekilde yüzde 50'lere varan oran­da tasarruf sağladıklarını belirtti.

Neredeyse tüm üretim tesislerde kompresör kullanım ihtiyacı oldu­ğuna dikkat çeken Köse, işletmelerin basınçlı hava için tasarruf noktaları ararken, enerji tüketimine odaklan­masının ise son derece önemli oldu­ğunu vurguladı.

Fabrikaların genel­de enerji faturalarının yüzde 30 ila 40'ının basınçlı hava odalarının oluş­turduğunu belirten Köse, “Kompre­sör dediğimiz aslında enerji canavarı ekipmanlar. Bu kadar fazla enerji tü­keten fabrikalarda yapacağınız yüzde 10 ila 15'lik bir iyileştirme bile toplam enerji faturanızda yüzde 5 anlamına geliyor. Yüzde 5 enerji tasarrufu bu­gün büyük bir maliyet avantajı yarata­bilir” diye konuştu.

Türkiye’den de firma satın aldı

Atlas Copco’nun Türkiye’de 1950'den bu yana faaliyet gösterdi­ğini aktaran Köse, sahaya mümkün olduğunca yakın şekilde üretip, ma­liyet, fiyat ve teslimat sürelerinde avantaj yaratmaya çalıştıklarını ifade etti. Yaygın servis ağlarının ürettik­leri ve sattıkları her ürüne servis ile desteklediklerini söyleyen Köse, “At­las Copco’nun dünyada 52 bin, Türki­ye’de 700’e yakın çalışanı bulunuyor. Türkiye’de 74 yıldır hizmet veriyoruz ve enerji tasarrufu sağlayan çözüm­ler geliştiriyoruz. İstanbul Tuzla'daki merkezimizde müşterilerimize yeni­likçi yaklaşımlarla enerji verimliliği odaklı çözümler geliştiriyoruz” ifade­lerini kullandı.

Sanayici, raporlama talep ediyor

Türkiye’nin Atlas Copco için çok önemli ve yüksek potansiyele sahip bir pazar olduğunu vurgulayan Kö­se, enerjiye olan ihtiyaç ve yükselen enerji maliyetleri açısından bakıl­dığında Türkiye pazarının hem kar­bon emisyonu hem de bu maliyetlerin düşürülmesi noktasında da gelişime açık bir yapıya sahip olduğunu vurgu­layarak; “Türkiye'de toplam enerji tü­ketiminin yaklaşık yüzde 43’ü sanayi­de gerçekleşiyor.

Sanayide sürdürü­lebilir enerji tasarrufunu destekleyen kompresörler, üretimde maliyetleri azaltırken verimliliği de yükseltiyor. Sanayiciler artık bilinçlendi. Bizden ölçüm yapmamızı ve enerji verimlili­ği, enerji tasarrufu, çevre konusunda raporlamalar yapmamızı istiyorlar. Kompresör odasını yenileyen sana­yici sayısı her geçen gün artıyor.

Ta­lep çok olunca tamamen ölçümleme yapan departmanlar kurduk. Bu hiz­metleri bedelsiz sunuyoruz. Kimi du­rumlarda makineyi değiştirip yeni bir teknolojiyle, yeni bir ekipmanla de­vam etmek daha verimli oluyor. Tür­kiye’de sahada 20 yılı aşkın süredir faaliyette olan çok fazla ekipmanımız var. Türkiye'de bulunan atölye ve ser­vis noktalarımızda, 7/24 hizmet ve­ren 118 kişilik teknisyen kadromuz mevcuttur” açıklamasında bulundu.

Yeni ürünü GA FLX’i tanıttı

Teknolojilerini sürekli geliştirdik­lerini ve son olarak sabit hızlı komp­resör pazarını değiştirecek ilk çift hız kademeli vidalı kompresör GA FLX'i tanıttıklarını duyuran Köse, “GA FLX, yüzde 20 daha fazla verimlilik sağlıyor ve yüzde 50 daha az yer kaplıyor” dedi.

KOBİ’lerde daralma yaşanıyor

Firmalar için geçen yılın zor bir yıl olduğunu ama beklediklerinin üstünde bir performans gösterdiğine dikkat çeken Nuri Köse, “Önceki yıllarda yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Özellikle servis organizasyonumuza çok ciddi yatırımlar yaptık. 2024’ün ilk yarısında firmamız açısından büyüme devam etti. Pazarda daralma gördüğümüz yer, KOBİ olarak tabir edebileceğimiz küçük orta ölçekli işletmeler. KOBİ’ler yatırım yapmakta hem zorlanıyor hem yatırıma çekiniyorlar” dedi.