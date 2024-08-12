Atlas Copco, VSD teknolojisiyle enerji tasarrufunu yüzde 65’e çıkardı
Dünyada 151 yıldır basınçlı hava teknolojileri, endüstriyel teknik, güç ekipmanları, vakum çözümleri, yedek parça ve servis alanında sanayide enerji verimliliği artıran çözümler sunan Atlas Copco, geliştirdiği son güncel teknoloji ile yüzde 65 oranında enerji tasarrufu sağlıyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Dünyada 151 yıldır basınçlı hava teknolojileri, endüstriyel teknik, güç ekipmanları, vakum çözümleri, yedek parça ve servis alanında sanayide enerji verimliliği artıran çözümler sunan Atlas Copco, geliştirdiği son güncel teknoloji ile yüzde 65 oranında enerji tasarrufu sağlıyor.
VSD teknolojisiyle geliştirdikleri son ürünleri olan VSD S’in KOBİ’lere enerji konusunda yüzde 65’e varan tasarruf ettirdiklerini kaydeden Atlas Copco Kompresör Tekniği Türkiye Genel Müdürü Nuri Köse, ZT/ZR VSD+ teknolojileriyle de yine aynı şekilde yüzde 50'lere varan oranda tasarruf sağladıklarını belirtti.
Neredeyse tüm üretim tesislerde kompresör kullanım ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Köse, işletmelerin basınçlı hava için tasarruf noktaları ararken, enerji tüketimine odaklanmasının ise son derece önemli olduğunu vurguladı.
Fabrikaların genelde enerji faturalarının yüzde 30 ila 40'ının basınçlı hava odalarının oluşturduğunu belirten Köse, “Kompresör dediğimiz aslında enerji canavarı ekipmanlar. Bu kadar fazla enerji tüketen fabrikalarda yapacağınız yüzde 10 ila 15'lik bir iyileştirme bile toplam enerji faturanızda yüzde 5 anlamına geliyor. Yüzde 5 enerji tasarrufu bugün büyük bir maliyet avantajı yaratabilir” diye konuştu.
Türkiye’den de firma satın aldı
Atlas Copco’nun Türkiye’de 1950'den bu yana faaliyet gösterdiğini aktaran Köse, sahaya mümkün olduğunca yakın şekilde üretip, maliyet, fiyat ve teslimat sürelerinde avantaj yaratmaya çalıştıklarını ifade etti. Yaygın servis ağlarının ürettikleri ve sattıkları her ürüne servis ile desteklediklerini söyleyen Köse, “Atlas Copco’nun dünyada 52 bin, Türkiye’de 700’e yakın çalışanı bulunuyor. Türkiye’de 74 yıldır hizmet veriyoruz ve enerji tasarrufu sağlayan çözümler geliştiriyoruz. İstanbul Tuzla'daki merkezimizde müşterilerimize yenilikçi yaklaşımlarla enerji verimliliği odaklı çözümler geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Sanayici, raporlama talep ediyor
Türkiye’nin Atlas Copco için çok önemli ve yüksek potansiyele sahip bir pazar olduğunu vurgulayan Köse, enerjiye olan ihtiyaç ve yükselen enerji maliyetleri açısından bakıldığında Türkiye pazarının hem karbon emisyonu hem de bu maliyetlerin düşürülmesi noktasında da gelişime açık bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak; “Türkiye'de toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 43’ü sanayide gerçekleşiyor.
Sanayide sürdürülebilir enerji tasarrufunu destekleyen kompresörler, üretimde maliyetleri azaltırken verimliliği de yükseltiyor. Sanayiciler artık bilinçlendi. Bizden ölçüm yapmamızı ve enerji verimliliği, enerji tasarrufu, çevre konusunda raporlamalar yapmamızı istiyorlar. Kompresör odasını yenileyen sanayici sayısı her geçen gün artıyor.
Talep çok olunca tamamen ölçümleme yapan departmanlar kurduk. Bu hizmetleri bedelsiz sunuyoruz. Kimi durumlarda makineyi değiştirip yeni bir teknolojiyle, yeni bir ekipmanla devam etmek daha verimli oluyor. Türkiye’de sahada 20 yılı aşkın süredir faaliyette olan çok fazla ekipmanımız var. Türkiye'de bulunan atölye ve servis noktalarımızda, 7/24 hizmet veren 118 kişilik teknisyen kadromuz mevcuttur” açıklamasında bulundu.
Yeni ürünü GA FLX’i tanıttı
Teknolojilerini sürekli geliştirdiklerini ve son olarak sabit hızlı kompresör pazarını değiştirecek ilk çift hız kademeli vidalı kompresör GA FLX'i tanıttıklarını duyuran Köse, “GA FLX, yüzde 20 daha fazla verimlilik sağlıyor ve yüzde 50 daha az yer kaplıyor” dedi.
KOBİ’lerde daralma yaşanıyor
Firmalar için geçen yılın zor bir yıl olduğunu ama beklediklerinin üstünde bir performans gösterdiğine dikkat çeken Nuri Köse, “Önceki yıllarda yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Özellikle servis organizasyonumuza çok ciddi yatırımlar yaptık. 2024’ün ilk yarısında firmamız açısından büyüme devam etti. Pazarda daralma gördüğümüz yer, KOBİ olarak tabir edebileceğimiz küçük orta ölçekli işletmeler. KOBİ’ler yatırım yapmakta hem zorlanıyor hem yatırıma çekiniyorlar” dedi.