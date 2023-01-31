AYSAD ve TASD'dan ayakkabıda yüzde 10 indirim kararı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Her iki sektörün üst örgütleri Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği’nin (AYSAD) yönetimi bir araya gelerek üyelerinden ürettikleri mamul, yarı mamul ve ayakkabı fiyatlarında indirim yapmaları çağrısında bulundu.

Bu çağrının ayakkabı ve ayakkabı yan sanayiinde olumlu karşılandığını söyleyen TASD Başkanı Berke İçten, “Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle büyük uğraşlarla kazanılmış pazar avantajını kaybetmeme adına, bütün koşulları göz önünde bulundurarak AYSAD ve TASD üyelerinin, ürünlerinde yüzde 10 indirim yapması konusunda tavsiye kararı aldık” dedi. Bu kararı ihracatta hız kaybetmeme ve iç pazarda da enflasyon ile mücadele için değerli bir adım olarak değerlendiren İçten, “Ayakkabı ve ayakkabı yan sanayi sektörleri olarak bizler aynı geminin içerisinde birlikte daha güçlü bir şekilde yol alacağız” diye konuştu.