Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşmada gerçekleştirdi.

Bakan Nebati’nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- 11 ilimizi ve 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkileyen deprem felaketine rağmen 2023 yılında da ekonomik aktiviteye dair öncü göstergeler büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Salgın dünyayı çok yordu. Vuhan'da hapşıran Sapanca'dakini hasta etti. Dünya adeta bir vücut gibi. Küresel ekonomi çok ciddi bir şekilde stres altına girip yorulurken Türkiye pozitif olarak ayrıştı.

- 'Pozitif olarak ayrışacağız, büyümeye devam edeceğiz' dediğimizde hayata iyi bakmayanlar 'Olmaz' dediler. Oldu mu, oldu. Hemen sonrasında tam dünya kendisini toparlamaya çalışırken yeni bir dünya düzenine doğru giderken Rusya-Ukrayna Savaşı da bütün dünyayı esir etti, emtia fiyatlarının tamamında tarihi zirvelerin olduğu bu dönemde 'Biz ayrışacağız' dedim. Çünkü Türkiye'ye güveniyoruz, gücünü ve avantajlı noktalarını biliyoruz.

- Tüketici Güven Endeksi'nin yüzde 87,5 ile salgın öncesi seviyelerin üzerine yükseldiğini yineleyen ve böylesi bir dönemde seçime gidildiğine işaret eden Nebati, küresel sarsıntılarla geçen salgın sonrası dönemde, iş insanlarının, oluşan yeni fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmesi için gereken her türlü tedbiri aldıklarını, tüm desteği sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

- Küresel salgının başlamasıyla birlikte tüm dünyada ortaya çıkan talep yönlü enflasyon sorununun, 2022 itibarıyla enerji ve gıda başta olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar nedeniyle arz yönlü bir yapıya dönüştü.

- Enflasyonun tedrici olarak tek haneli seviyelere kalıcı bir şekilde inmesini sağlayacağız. İnşallah nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında yüzde 50'lerin oldukça altında bir seviyeye ulaşmış olacağız." diye konuştu.