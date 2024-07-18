 Baran: Dünya modasında söz sahibi olacak birikime sahibiz

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) katkılarıyla, Ankara Giyim Sana­yicileri Derneği (AGSD) koordina­törlüğünde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destek­leme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Ankara Kalkınma Ajansı destek­leriyle gerçekleştirilecek ‘Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı’ (Capital of Fashion-COF’24) 4-7 Eylül tarihlerinde ATO Cong­resium’da hazır giyim ve tekstilde dünyanın önde gelen sektör temsil­cileri ve markalarını bir araya getir­meye hazırlanıyor.

"Hazır giyim ekonominin taşıyıcı kolonlarından biri"

Fuarda, alanında uzman konuş­macılar, konferans ve seminerler, defile, workshoplar, B2B görüşme­lere de yer verilecek. Yurt içi ve yurt dışından alım heyetlerinin ağırla­nacağı Fuar’a Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkme­nistan, Mısır, Lübnan, Katar, Bul­garistan ve Yunanistan’ın da ara­larında bulunduğu 22 ülkeden he­yetlerin katılması bekleniyor. Yerli markaların yabancı heyetlere ta­nıtımının sağlanacağı fuar, sektör profesyonelleri, tasarımcılar, üre­ticiler ve alıcılar için birebir görüş­me imkânı sunacak.

Sektörün Ankara Ticaret Oda­sı’nda 2 No’lu Konfeksiyon - Hazır Giyim - Triko Meslek Komitesi ile 17 No’lu Tekstil - Tuhafiye - Mef­ruşat Meslek Komitesi aracılığıy­la temsil edildiğini kaydeden ATO Başkanı Gürsel Baran, Başkent’in tekstil ve hazır giyim konusunda­ki potansiyeline dikkat çekti. Sek­törün ekonomi açısından önemi­ne de değinen Baran, “Hazır giyim ve tekstil, bugüne kadar üretim­de, ihracatta, istihdamda ekono­mimizin her zaman taşıyıcı kolon­larından biri oldu.

Yüksek katma değere sahip sektörün ilerlemesi­nin yolu markalaşmadan, marka olmanın yolu da dünyaya kendi­mizi tanıtmaktan geçiyor. Ankara, tekstil ve hazır giyim konusunda dünya modasında söz sahibi ola­cak üretim kabiliyeti ve kültürel birikime sahip. Başkent Ulusla­rarası Hazır Giyim ve Moda Fua­rı, sektörün potansiyelinin dünya vitrinine çıkacağı önemli bir orga­nizasyon olacak” dedi.