Baran: Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan saldırıyı unutmayacağız
Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu saldırıyı unutmayacağız. Darbeciler ve işbirlikçileri de bu milletin demokrasiden asla vazgeçmeyeceğini unutmasın.
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel BARAN
Ülkemizi bölmek isteyen güçlerle işbirliği yapan hain terör örgütünün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı ihanet karşısında, milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve çağrısıyla meydanlara inerek canını ortaya koymuş, demokrasiye, istiklal ve istikbaline sahip çıkmış ve demokrasiden vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir.
Ekonomide oluşturmaya çalışılan tahribata karşı teyakkuzdayız 15 Temmuz demokrasinin yanı sıra ekonomiye, yerli ve milli üretim anlayışına yönelik bir darbedir. Türkiye’nin büyük ve müreffeh bir ülke haline gelmesini engellemeye çalışan demokrasi düşmanlarına, dün olduğu gibi bugün de yarın da geçit verilmeyecek. Ankara iş dünyamız 15 Temmuz gecesi ve sonrasında darbeci zihniyetin ülkemiz ekonomisine sinmesine izin vermemiştir. 15 Temmuz hainlerinin ekonomide oluşturmaya çalıştığı tahribata karşı daima teyakkuz halindeyiz.
Bu önemli günün yıl dönümünde vatanımıza ve demokrasimize sahip çıkmak için canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum.