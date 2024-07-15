Baran: Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan saldırıyı unutmayacağız

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel BARAN

Ülkemizi bölmek isteyen güçlerle işbirli­ği yapan hain terör örgütünün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı iha­net karşısında, milletimiz Cum­hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve çağ­rısıyla meydanlara inerek canı­nı ortaya koymuş, demokrasiye, istiklal ve istikbaline sahip çık­mış ve demokrasiden vazgeç­meyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir.

Ekonomide oluşturmaya ça­lışılan tahribata karşı teyakkuz­dayız 15 Temmuz demokrasi­nin yanı sıra ekonomiye, yerli ve milli üretim anlayışına yönelik bir darbedir. Türkiye’nin büyük ve müreffeh bir ülke haline gel­mesini engellemeye çalışan de­mokrasi düşmanlarına, dün ol­duğu gibi bugün de yarın da geçit verilmeyecek. Ankara iş dünya­mız 15 Temmuz gecesi ve son­rasında darbeci zihniyetin ül­kemiz ekonomisine sinmesine izin vermemiştir. 15 Temmuz hainlerinin ekonomide oluştur­maya çalıştığı tahribata karşı daima teyakkuz halindeyiz.

Bu önemli günün yıl dönü­münde vatanımıza ve demokra­simize sahip çıkmak için canı­nı veren şehitlerimizi rahmet­le, gazilerimizi şükranla anıyor, aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gü­nü’nü kutluyorum.