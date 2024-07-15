Batal: Aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın teminatı oldu
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Eyüp Batal 15 Temmuz hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Eyüp Batal
Bugün, milletimizin onurunu ve bağımsızlığını koruma kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümünü anıyoruz. Bundan tam sekiz yıl önce, ülkemiz hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ancak milletimiz, demokrasiye ve milli iradeye olan inancıyla birlik ve beraberlik içerisinde bu hain girişimi bertaraf etmeyi başardı.
Yüreklerde derin izler bıraktı
O karanlık gece, her bir vatandaşımızın yüreğinde derin izler bıraktı. Tankların, uçakların, helikopterlerin ve silahların karşısında; göğsünü siper eden, vatanını ve demokrasisini korumak için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onların bu fedakarlıkları, ülkemizin geleceğini aydınlatan birer meşale olarak sonsuza dek hatırlanacaktır.
İMİB olarak, 15 Temmuz’un bizlere öğrettiği en önemli derslerden birinin; birlik ve beraberlik olduğuna inanıyoruz. Tarih boyunca, milletimizin karşısına çıkan tüm zorlukları aşmamızın en büyük sırrı da bu dayanışma ruhumuzda saklıdır. 15 Temmuz gecesi, demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıkan halkımız, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızın da teminatı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.
Kalkınmanın hem öncüsü hem de destekçisiyiz
Madencilik sektörü olarak bizler de ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, milli ekonomimize güç katarken, aynı zamanda uluslararası arenada da ülkemizin adını gururla temsil ediyoruz. 15 Temmuz’da gösterdiğimiz dayanışma ve birlik ruhunu, iş hayatımıza ve sektörümüze de yansıtarak, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz.
Aydınlık yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz
Bugün, 15 Temmuz’un yıl dönümünde, bu anlamlı günün getirdiği sorumluluk ve bilinçle, demokrasimize, milli irademize ve vatanımıza olan bağlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Her türlü tehdit ve zorluk karşısında, milletimizin kararlı duruşunu ve bağımsızlık tutkusunu hiç kimse sarsamaz. Bu bilinçle, geleceğimize umutla bakıyor ve daha aydınlık yarınlar için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.