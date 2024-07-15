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Batal: Aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın teminatı oldu

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Eyüp Batal 15 Temmuz hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Gazetesi
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İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı  Eyüp Batal

Bugün, milletimizin onuru­nu ve bağımsızlığını koru­ma kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği 15 Tem­muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümünü anı­yoruz. Bundan tam sekiz yıl önce, ülkemiz hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ancak milletimiz, demokrasi­ye ve milli iradeye olan inan­cıyla birlik ve beraberlik içeri­sinde bu hain girişimi bertaraf etmeyi başardı.

Yüreklerde derin izler bıraktı

O karanlık gece, her bir va­tandaşımızın yüreğinde derin izler bıraktı. Tankların, uçak­ların, helikopterlerin ve silah­ların karşısında; göğsünü siper eden, vatanını ve demokrasi­sini korumak için canını orta­ya koyan şehitlerimizi rahmet­le anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onların bu fedakarlıkları, ül­kemizin geleceğini aydınlatan birer meşale olarak sonsuza dek hatırlanacaktır.

İMİB olarak, 15 Temmuz’un bizlere öğrettiği en önem­li derslerden birinin; birlik ve beraberlik olduğuna inanıyo­ruz. Tarih boyunca, milletimi­zin karşısına çıkan tüm zorluk­ları aşmamızın en büyük sırrı da bu dayanışma ruhumuzda saklıdır. 15 Temmuz gece­si, demokrasimize ve cumhu­riyetimize sahip çıkan halkı­mız, aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızın da teminatı olduğunu bir kez daha kanıt­lamıştır.

Kalkınmanın hem öncüsü hem de destekçisiyiz

Madencilik sektörü olarak bizler de ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmaya devam ediyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği­miz çalışmalarla, milli ekono­mimize güç katarken, aynı za­manda uluslararası arenada da ülkemizin adını gururla temsil ediyoruz. 15 Temmuz’da gös­terdiğimiz dayanışma ve birlik ruhunu, iş hayatımıza ve sek­törümüze de yansıtarak, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz.

Aydınlık yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz

Bugün, 15 Temmuz’un yıl dö­nümünde, bu anlamlı günün getirdiği sorumluluk ve bilinç­le, demokrasimize, milli irade­mize ve vatanımıza olan bağlı­lığımızı bir kez daha vurgula­mak istiyoruz. Her türlü tehdit ve zorluk karşısında, milleti­mizin kararlı duruşunu ve ba­ğımsızlık tutkusunu hiç kimse sarsamaz. Bu bilinçle, gelece­ğimize umutla bakıyor ve daha aydınlık yarınlar için el birli­ğiyle çalışmaya devam ediyo­ruz. Bu vesileyle, başta 15 Tem­muz şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimi­ze sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz. Demokrasi ve Mil­li Birlik Günümüz kutlu olsun.