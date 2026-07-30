Birlikte üretelim üçüncü ülkelere satalım
Türkiye ve Tunus, ekonomik ilişkilerini stratejik ortaklığa taşıyacak adımlar atmaya hazırlanıyor. Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu’nda buluşan iki ülke iş dünyası, mevcut 1,6 milyar dolarlık ticaret hacmini büyütmeyi ve “Birlikte üretelim, üçüncü ülkelere satalım” anlayışıyla ortak üretim hamlesi başlatacak.
Nurdoğan A. ERGÜN
Tunus, Türk iş dünyası için hızla büyüyen bir ticaret ve yatırım pazarına dönüşüyor. Kalkınma hamlesiyle birlikte ‘dev bir yatırım sahası’na dönüşecek Tunus ile Türkiye’nin arasında yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor.
Karşılıklı ticaret hacmini 1,6 milyar dolar seviyesinden daha yukarı taşımayı hedefleyen iki ülke, ekonomik iş birliğini derinleştirmek ve ticari dengesizlikleri gidermek adına kritik adımlar atıyor. Son verilere göre, Türkiye’nin Tunus’a yıllık ihracatı 1,2 milyar doları aşarken, Tunus’tan yapılan ithalat ise 350 milyon dolar seviyesinde. Türk iş dünyasının Tunus’taki kalıcı yatırımları ise 69 firma ve 200 milyon dolara ulaşmış durumda.
İki ülke, mevcut dış ticaret dengesini koruyarak toplam hacmi büyütmek amacıyla tekstil, otomotiv, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi tamamlayıcı sektörlerde ortak üretim modellerini hayata geçirmek istiyor. Tüm bu hedefler doğrultusunda Türkiye ve Tunus iş dünyası İstanbul’da bir araya geldi. Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu’nda güçlü büyüme ve tedarik potansiyeliyle öne çıkan Tunus pazarındaki iş birliği ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı.
Tunus Türk Ticaret ve Sanayi Odası (CCITT), Türkiye-Tunus Sanayi ve Ticaret Platformu ile WCI Forum’un destekleriyle düzenlenen Türkiye-Tunus İş birliği ve Yatırım Geliştirme Forumu, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier’ın katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleşti.
“Tunus’un aradığı stratejik ortak biziz”
Türkiye ile Tunus arasındaki dostluğu ekonomik fırsata dönüştürme zamanının geldiğini söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, küresel ekonomik dönüşümle birlikte ülkelerin sadece ticari ortak değil stratejik yatırım ortağı aradığını dile getirdi.
Türkiye’nin üretim gücüyle Tunus’un stratejik ortağı olabileceğine değinen Gürcan, “Türkiye ile Tunus arasında şuanda 1,6 milyar dolar olan ticaret hacmimizi daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmalarda bulunuyoruz. Türkiye’nin Tunus’a olan ihracatı 1 milyar 250 milyon dolar.
Karşılığında da 350 milyon dolarlık ithalatımız var. Bu iki ülke arasındaki ticaretin daha üst seviyeye çıkması ve ihracatımız kadar ithalatımızın da gelişmesi ülkeler için çok önemli. Tekstil, metal ürünler, demir ve çelik ürünleri, soya yağı ve petrol türevlerinde iş hacmimiz var. Bu ürünlerin ve bundan sonra buna katkı sağlayacak diğer ürünlerinde burada konuşulacağı bir ortam olacak” dedi.
“Türk firmalarının ayak izini artırmalıyız”
Türkiye’nin üretim gücü ile Tunus’un kalkınma hamlesinin birbirini tamamladığını söyleyen Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, “Ortak yatırımlar karşılıklı artırılmalı, İnsan kaynağı açısından Tunus muazzam bir ülke. 400 bin kişiyi Avrupalı firmalar istihdam ediyor. Türk yatırımcıların ayak izini daha fazla artırmalıyız” dedi. Bu anlamda forumun önemine değinen Demircan, “Tunus’tan 30 tane iş adamı burada. Türkiye’den ise 450 tane Tunus’a mal satan ve satmak isteyen iş insanları burada.
Bu forumda oluşacak görüşmeler ticaretin bel kemiğini oluşturuyor” dedi. Güncel rakamları da paylaşan Demircan, 2024’te 1,4 milyar dolar olan dış ticaret hacminin 2025’te yüzde 15 büyüme ile 1,6 milyar dolar, 2026’nın ilk ayında da 923 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Demircan, bu rakamın 153 milyon dolarının ithalat, 768 milyon dolarının ihracattan oluştuğunu kaydetti.
“Tunus, Afrika’ya açılan büyük bir kapı”
“Tunus sadece bir pazar değil birlikte büyüyeceğimiz stratejik bir ortak” diyen Türkiye Tunus Sanayi ve Ticaret Platformu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, “İkili ilişkiler hızlı bir adımla büyüyecek. Tunus ile geçmişimizde ticari bağlar şuan daha hızlı büyüyor. Tunus’ta çok büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Türk iş insanları Afrika’ya açılmak zorunda. Türkiye’de yatırımlarımız ile hızlı büyüdük.
Afrika’da da Tunus’u açılış kapısı olarak görüyoruz” diye konuştu. DEİK Türkiye-Tunus İş Konseyi Başkanı Banu Küçüker de forumun yeni ortaklıklara zemin hazırlayacağını belirterek, otomotiv, makine, tekstil, tarım, enerji gibi alanlardaki yatırım fırsatlarına işaret etti. Tunus Türk Sanayi Odası Başkanı Selçuk Yılmaz ise, “Yeni ekonomik dönemin kapısını bugün açıyoruz” dedi.
“Tunus Türkiye ile ortak değer üretmeye hazır”
Tunus Yabancı Yatırım Teşvik Ajansı (FIPA) Başkanı İbrahim Medini, Türkiye ile Tunus arasında iş birliğini artırmak için gidilecek daha çok yol olduğunu söyledi. İki ülkenin birbirini tamamlayan bir yapıda olduğunu ifade eden Medini, “Türkiye’nin kaliteli ürünleri, bizim üretim zincirimizde yer almalı. Dünya üretim değer zincirinde yer almak içinse ortak üretim yapabilir, üçüncü ülkelere satabiliriz.
Ticaretten ziyade uzun vadeli stratejik iş birliği yapma zamanı. Türk yatırımcılar için önemli kolaylıklar, teşvikler ve özellikle su, ilaç, gıda, teknik tekstil, yapay zeka gibi alanlarda önemli yatırım fırsatları var” dedi. Tunus Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ines Anouni de Tunus’un özellikle yenilenebilir enerji alanında 2035’e kadar özel sektör yatırımı çekmek için destek sağladığını belirtti.