BOSAB’ta sürdürülebilir üretim ve Yeşil OSB hedefleri öne çıktı

Toplantının açılışında ko­nuşan Barakfakih OSB Yöne­tim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız, göreve geldikleri günden bu yana bölgenin alt­yapıdan çevreye, hizmet ka­litesinden dijitalleşmeye ka­dar birçok alanda önemli bir dönüşüm sürecinden geçti­ğini ifade etti.

Akyıldız, “Sa­nayicimizin üretim gücünü kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde desteklemek temel önceliğimiz. Bu anlayışla, su arzının sürekliliği, altya­pı arıza müdahale kapasite­sinin güçlendirilmesi, yol ve yüzey kaplama çalışmaları ile çevre ve temizlik hizmet­lerinde ciddi mesafeler al­dık” dedi.

“Enerji verimliliği ve çevre yönetimi artık zorunluluk”

Yeşil OSB sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akyıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından zorun­lu tutulan Yeşil OSB başvuru­sunda sona gelindiğini belirt­ti. “Enerji verimliliği, çevre yönetimi, sıfır atık ve sürdü­rülebilir üretim anlayışı ar­tık bir tercih değil, zorunlu­luk. Barakfakih OSB olarak bu dönüşüme hazırız ve sana­yicimizi de bu sürecin güçlü bir paydaşı haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kulla­nan Akyıldız, proses suyu geri kazanımı ve alternatif su kay­naklarına yönelik yürütülen çalışmalara da dikkat çekti.

Yeni projenin DSİ onayları­nın tamamlanmasının ardın­dan ihale aşamasına geçildi­ğini belirten Akyıldız, söz ko­nusu yatırımın bölge sanayisi açısından stratejik bir kaza­nım olacağını vurguladı. Yeşil Çevre Kooperatifi ile iş birliği içinde hayata geçirilen uygula­malarla doğal kaynakların da­ha verimli kullanılmasının ve çevresel etkilerin azaltılması­nın hedeflendiğini ifade etti.

Akyıldız, konuşmasının so­nunda 2026 yılı hedeflerine de değinerek, bölgenin yan­gın güvenliği açısından haya­ti önem taşıyan İtfaiye Bina­sı için yer tahsisi ve hafriyat işlemlerinin tamamlandığını, inşaat sürecinin hızla başla­yacağını kaydetti.