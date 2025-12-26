BOSAB’ta sürdürülebilir üretim ve Yeşil OSB hedefleri öne çıktı
Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB), 2025 yılı genel değerlendirme ve 2026 yılı bilgilendirme toplantısını BOSAB Konferans Salonu’nda, bölge sanayicilerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda, geride kalan yılın çalışmaları değerlendirilirken, sürdürülebilir üretim, çevre yönetimi ve Yeşil OSB hedefleri öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.
Toplantının açılışında konuşan Barakfakih OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız, göreve geldikleri günden bu yana bölgenin altyapıdan çevreye, hizmet kalitesinden dijitalleşmeye kadar birçok alanda önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade etti.
Akyıldız, “Sanayicimizin üretim gücünü kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde desteklemek temel önceliğimiz. Bu anlayışla, su arzının sürekliliği, altyapı arıza müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, yol ve yüzey kaplama çalışmaları ile çevre ve temizlik hizmetlerinde ciddi mesafeler aldık” dedi.
“Enerji verimliliği ve çevre yönetimi artık zorunluluk”
Yeşil OSB sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akyıldız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan Yeşil OSB başvurusunda sona gelindiğini belirtti. “Enerji verimliliği, çevre yönetimi, sıfır atık ve sürdürülebilir üretim anlayışı artık bir tercih değil, zorunluluk. Barakfakih OSB olarak bu dönüşüme hazırız ve sanayicimizi de bu sürecin güçlü bir paydaşı haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullanan Akyıldız, proses suyu geri kazanımı ve alternatif su kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalara da dikkat çekti.
Yeni projenin DSİ onaylarının tamamlanmasının ardından ihale aşamasına geçildiğini belirten Akyıldız, söz konusu yatırımın bölge sanayisi açısından stratejik bir kazanım olacağını vurguladı. Yeşil Çevre Kooperatifi ile iş birliği içinde hayata geçirilen uygulamalarla doğal kaynakların daha verimli kullanılmasının ve çevresel etkilerin azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Akyıldız, konuşmasının sonunda 2026 yılı hedeflerine de değinerek, bölgenin yangın güvenliği açısından hayati önem taşıyan İtfaiye Binası için yer tahsisi ve hafriyat işlemlerinin tamamlandığını, inşaat sürecinin hızla başlayacağını kaydetti.