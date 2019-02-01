BOSİAD’da yeni başkan Rasim Çağan

01 Şubat 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayicilerin bünyesinde olduğu BOSİAD’ın 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yeni Yönetim Kurulu adına söz alan Başkan Rasim Çağan, derneğin kuruluş amacının başarılı bir sivil toplum örgütü oluşturmak olduğuna dikkati çekti. Çağan, BOSİAD’ın, hayata geçirdiği projelerle Bursa iş dünyasında ve sosyal hayatında başarılı bir konuma geldiğini ifade ederek, “Yeni dönemde de eğitim, çevre, sosyal faaliyetler önemli konularımız arasında olmaya devam edecek. Organize Sanayi Bölgesi teknik işleri yapacak, biz onların sosyal yönü olacağız. Bu şekilde görev alacağız. En iyi şekilde üyelerimizin ihtiyaçlarını yerine getirmek için çalışacağız” dedi.

Görev dağılımını önümüzdeki günlerde yapacak olan Rasim Çağan Başkanlığındaki BOSİAD Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Mefküre Zümbülova, Meltem Turan, Gaffar İhsan İpeker, Yavuz Yiğit, Süleyman Selçuk Çelik, Tanver Emre Yılmaz, Orhan İğrek, Haluk Arslan, Onur Parseker ve Özgür Şahin.