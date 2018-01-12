BTM projelerine ilk yatırım geldi

12 Ocak 2018

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) iştiraki olan ve yatırımcı ile iş fikirlerini buluşturmayı amaçlayan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) bünyesinde üretilen projeler yatırımcı çekmeye başladı.

Faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen BTM’de ilk yatırım haberi temizlikdevi.com projesinden geldi. İşadamı Ahmet Babayiğit, temizlikdevi.com’a 3 milyon TL değerleme üzerinden yatırım yaptı.

Temizlikdevi.com, faaliyet gösterdiği şehirlerdeki firmaları tek bir platformda toplayarak halı yıkama, kuru temizleme, ev temizliği başta olmak üzere taksitli ve güvenli olarak online temizlik siparişi vermeyi sağlayan bir pazar yeri platformu olarak dizayn edildi.

Hedef 81 il, 2 bin 500 firma

Temizlikdevi.com’un kurucusu Ömer Demir, oluşturdukları platforma şu anda 60 şehirde 1000’in üzerinde firmanın katıldığını belirtti. Aldıkları bu yatırımla birlikte pazarlama stratejilerini daha da kuvvetlendireceklerini kaydeden Demir, “Amacımız ilk aşamada 2 bin 500 firma ile 81 şehrin tamamında yer almak” dedi.

Temizlikdevi.com sitesine yatırım yaparak, BTM bünyesinde üretilmiş iş fikirlerini destekleyen ilk yatırımcı olan Ahmet Babayiğit ise söz konusu iş fikrini Ömer Demir’e ve projeye inancından dolayı desteklemeye karar verdiğini söyledi.

Yatırımcıların gerçek iş fikirlerine ihtiyacı olduğunu ve Türkiye’nin bu anlamda önemli mesafeler kat edeceğine inandığını belirten Babayiğit, “BTM’de üretilen iş fikirlerini destekleyerek sadece bir fikrin hayata geçmesini sağlamakla kalmadığımızı; hem fikirlerin önünü açtığımızı hem de iyi bir yatırım yaptığımızı düşünüyorum. Bu fikirlerin hayata geçmesi ile sadece fikri üreten ve o fikre yatırım yapan bizler değil, ülkemiz de kazanacaktır” dedi.

Start-up Üniversitesi

İstanbul Ticaret Odası’nın desteği ile faaliyete geçen ve “Al fikrini gel, fikrin iş yapsın” sloganı ile yola çıkan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, birçok fikrin hayata geçmesine ön ayak oluyor.

Adeta bir “Start-up Üniversitesi” mantığı ile çalışan BTM, ekonomiye katkı sağlayabilecek fikri olanların projelerinin, Hızlandırma Kampı’nda gelişmesine destek oluyor ve yatırımcıların karşısına çıkabilecek olgunluğa ulaştırıyor. Ardından da İstanbul Ticaret Odası’nın 400 bini aşkın üyesi başta olmak üzere söz konusu fikirle ilgilenebilecek olan yatırımcıları BTM Sahne’ye davet ederek, girişimcilere yatırım yapmaya yönlendiriyor.

Yaklaşık 6 ay önce faaliyetlerine başlayan BTM, şu ana kadar 92 projeyi iş fikri olarak geliştirdi.