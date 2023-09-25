Bülent Aksu'nun Turkcell genel müdürlüğü sona erdi
Turkcell'e yaklaşık 10 gün önce genel müdür olarak atanan eski yönetim kurulu üyesi Bülent Aksu'nun görevi sona erdi.
Haber Merkezi
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Turkcell tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen Bülent Aksu'ya bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz" denildi.
Turkcell yönetim kurulu, 14 Eylül'de genel müdürlük görevine, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Bülent Aksu'yu atamıştı.