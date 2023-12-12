"Bulgur ihracatında kotanın 100 bin tona çıkarılmasını istiyoruz"

Geleneksel pazarlarda daha etkin olmak ve yeni pazarlarda Türk ürünlerinin kalite ve lezzetini potansiyel alıcılarla buluşturmak için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydeden Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, bu çerçevede Avrupa Birliği (AB) pazarına yönelik ticaret diplomasisi trafiğini sıkılaştırdıklarını söyledi.

Kasım ayı sonunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın başkanlığında Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyaloğu toplantısında sektörü temsil ettiğini kaydeden Veysel Memiş, AB’nin Türkiye’ye tahsis ettiği kotaların önemli ölçüde artırılmasını talep ettiklerini bu çerçevede bulgur ihracatına uygulanan 10 bin tonluk kotanın 100 bin tona çıkartılmasın istediklerini açıkladı.

Veysel Memiş, kasım ayında 184,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Yılın 11’inci ayında en fazla ihracat yaptıkları ülkelerin başında Irak, Mısır ve İtalya’nın bulunduğunu belirten AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Singapur, İrlanda, Panama, Dominik ve Tayvan pazarlarında ihracat hacmini 75 kata varan oranlarda artırma başarısı ortaya koyduklarını bildirdi.

“AB’ye ihracatımız yüzde 65,8 oranında arttı”

Türkiye’nin 2023 yılının Ocak-Kasım ayları arasında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının 11,3 milyar dolar düzeyine ulaştığını kaydeden Veysel Memiş, bu performansta AB ülkelerinin payının yüzde 13,3 olduğunu dile getirdi. Veysel Memiş, “AB ülkelerine geçen yılın 11 ayında 906,3 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, 2023 yılının Ocak-Kasım ayları arasında 1,5 milyar dolar ihracata imza attı.

AB pazarında yüzde 65,8 oranında artış yakaladık. Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi görüşmeleri çerçevesinde AB pazarına daha fazla ihracat yapabilmek için vergilerin yüzde 37,9’dan 15’e indirilmesini istedik. Makarna, bisküvi ve şekerli mamuller, ayçiçeği yağı, buğday unu ve bakliyat çeşitleri ihracatının artırılmasına yönelik müzakerelerde bulunduk” dedi.

“Türkiye’nin yıllık bulgur üretimi 1 milyon ton”

Türk mutfağında ayrı bir yeri olan bulgurun dünyanın dört bir yanında tüketimini yaygınlaştırmak ve ihracatını artırmak amacıyla tanıtım hamlesi başlattıklarını anımsatan Veysel Memiş, “Bulgur son yıllarda sağlıkla, lezzetle ve kültürle harmanlanan küresel yolculuğa çıktı.

100’ün üzerinde modern tesiste yıllık 1 milyon ton üretim yapan ülkemiz, bulgur ihracatında dünya lideri konumda bulunuyor. Tüketici alışkanlıklarındaki değişime bağlı olarak sağlıklı beslenme, dengeli bir diyet ve lezzetli yemekler üzerindeki etkisinden dolayı bulgura olan ilgi giderek artıyor.

B vitaminleri, demir, magnezyum ve fosfor gibi önemli besin maddeleri açısından zengin olan bulgur, içerdiği folik asit sayesinde hamilelikte bebek beyninin gelişmesini sağlıyor ve doktorlar tarafından bu özelliğiyle hamile kadınlar için tavsiye ediliyor. Bulgur, pişirilmiş ve kurutulmuş bir ürün olduğu için folik asit inaktive oluyor ve demir emilimini engellemiyor.

Bağırsakta süngerimsi bir yapı oluşturarak besin emilimini artırıyor ve sindirim sistemini düzenliyor. Aynı zamanda içeriğinde dirençli nişasta olduğu için şeker emilimini ve kan şekerini düzenleyerek açlık hissini dengeliyor. AB ülkelerinde yaklaşık 6,5 milyon Türk nüfusun yaşadığını da dikkate alarak bulgur ürünümüzün bu pazarda daha fazla talep göreceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Kasım ayı en fazla ihracat Irak, Mısır ve İtalya’ya”

AHBİB’in kasım ayı ihracat performansını ürün gruplarına ve ülkelere göre değerlendiren Veysel Memiş “Birlik olarak 204 bin 464 ton ürünü dövize dönüştürdük. En çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında 35,6 milyon dolar değer ile bakliyat birinci, 34 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri ikinci, 30,1 milyon dolar değer ile yağlı tohumlar üçüncü sırada yer aldı.

En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Irak, Mısır ve İtalya ilk üç sırayı oluşturdu. Irak’a 32,8 milyon dolar, Mısır’a 13,4 milyon dolar, İtalya’ya 11,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeler Singapur, İrlanda, Panama, Dominik ve Tayvan oldu” dedi.