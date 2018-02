Çağlar'ın vefatı şok edince patronlar check-up'a koştu

06 Şubat 2018

Sercan AKINCI

Türk iş dünyası, 2016’da Mustafa Koç, 2017’de İbrahim Çağlar’ın genç yaşta kalp krizinden vefatının ardından sağlık hassasiyeti yaşıyor. Doktorlar uyarıyor; erken yaşlarda iş hayatına atılanların uzun süre stres altında kalmaları birçok hastalığı tetikliyor, her yıl düzenli check up şart... İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar’ın kalp krizi nedeniyle vefat etmesi iş dünyasını derinden etkiledi. 2016 yılında da yine kalp krizi sonucu Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un hayatını kaybetmesi patronların sağlık konusunu ön plana almasına neden oldu. Sağlık konusundaki hassasiyeti artan iş dünyası temsilcileri check- up’a yoğun ilgi göstermeye başladı. İstanbul Konfenksiyon ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, Çağlar’ın cenazesinin ardından hemen Check- up yaptırdığını söyledi. İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç de “Cenaze süresince hastanelerin kardiyoloji bölümlerinde yoğunluk olduğu bilgisi verildi” dedi. Doktorlar ise iş dünyasını uyarıyor. Erken yaşlarda iş hayatına atılanların uzun süre stres altında kalmaları bir çok hastalığı tetikliyor. Olumsuz bir durumla karşılaşılmaması ya da erken teşhis edilmesi için her yıl düzenli olarak check- up yapılması önemli. Bir sohbet esnasında İbrahim Çağlar’ın ani vefatının iş dünyasını derinden etkilediğini kaydeden İTHİB Başkanı İsmail Gülle, kendisinin hemen bir devlet hastanesine giderek check- up yaptırdığını ifade etti.

Gülle’nin açıklamasının ardından konu hakkında bilgi aldığımız İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç de kendisinin rutin kontroller yaptırdığını fakat İTO Meclisi’nde Çağlar’ın vefatının ardından çok sayıda kişinin check- up yaptırdığını belirtti. Avdagiç, Çağlar’ın cenazesi sırasında çok sayıda hastanenin kardiyoloji bölümlerinde yoğunluk olduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini aktardı.

Düzenli check- up programlarına geçiyorlar

Doktorlar ise iş dünyasının en büyük düşmanının stres olduğuna dikkat çekiyorlar. Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murtaza Çit, son dönemlerde check-up polikliniğine iş dünyasının yöneticilerinden çok sayıda başvuru olduğunu söyleyerek, düzenli check-up programlarına geçildiğini anlattı. İş dünyasının yılda en az 1 kez check- up yaptırması gerektiğini vurgulayan Çit, “Kan sayımı, açlık kan şekeri ve üç aylık şeker ortalaması, kolesterol ve trigliserit değerleri, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, tiroid hormonları, mineral değerleri, standart EKG ve eforlu EKG gibi testleri yaptırmak gerekiyor. Ayrıca iş dünyasının içinde bulunduğu sektöre göre portör muayenesi, hepatit testleri, beyin MR gibi görüntüleme testleri de yapmaları gerekir” dedi.

Küreselleşme rekabeti rekabet de stresi getiriyor

Medicana Çamlıca Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Check Up Sorumlu Hekimi Dr. Hüseyin Çetinalp de check-up hizmeti alanlar içinde gerek iş ve gerekse de sanat dünyasının önde gelen isimleri olduğunu ve talebin artarak devam ettiğini kaydetti. Check-up’ın olası hastalıkların önceden teşhisi ve tedavisi için yapılan kapsamlı bir tıbbi tarama olduğunu vurgulayan Çetinalp, şöyle devam etti:

“İş dünyasında rekabet nedeniyle stres çok yüksek oranda yaşanıyor. Birçok hastalığın stresle yakın, direkt ve indirekt ilişkisi göz önüne alındığında hastalıklar açısından riskli bir ortam olması kaçınılmaz. İş dünyasına ayrıntılı ve kapsamlı check-up paketlerini senelik olarak yaptırmalarını öneriyorum.”