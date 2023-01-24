Çalkıvik: Paris Anlaşması’nın 1,5 derece hedefinden çok uzaktayız

IC Holding’in 50 gönüllü çalışanının katılımı ile kurulan IC Sürdürülebilirlik Takımı, 12 farklı konuda 18 hafta süren toplam 40 saatlik bir eğitim aldı.

Panelde konuşan IC Holding Üst Yöneticisi (CEO Murad Bayar, faaliyet gösterdikleri sektörlerde kalıcı bir başarı hedefleyen şirketler için sürdürülebilirlik dönüşümünün kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparak açıklamasına şu şekilde devam etti: “Birkaç yıl öncesine kadar çoğumuz için bir sosyal sorumluluk projesi anlamına gelen sürdürülebilirlik, bugün işimizin odağına nasıl alabileceğimizi tartıştığımız bir kavram oldu. Biz de IC Holding olarak görev ve sorumluluklarımızın farkındalığıyla adımlarımızı atıyoruz.

Çalışanlar daha mutlu ve verimli olacak Panelde konuşan Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur Bursa ise sürdürülebilirlik çalışmalarının kurum için marka yapılanması, daha nitelikli insanların istihdam edilmesi, çalışanların daha mutlu ve verimli olmasında katkısı olacağına inandığını değinerek, sürdürülebilirliğin sadece yapılan işin sürdürülebilirliği değil, aynı zamanda şirketin, Türkiye'nin, insanlığın sürdürülebilirliği olduğunu belirtti. Paneldeki konuşmasında Paris Anlaşması’nın 1,5 derece hedefinden çok uzakta olunduğuna dikkat çeken İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Konca Çalkıvik ise şirketlerin iş yapış biçimlerini ve stratejilerini iklim krizini dikkate alarak dönüştürmesi gerektiğini söyledi.