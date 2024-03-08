Cinsiyet ayıbının olmadığı bir dünya diliyorum

TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle tüm kadınların Kadınlar Gününü kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki: “Dünya'da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmede, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.”

İstiklal Harbi’nde üstün başarılar gösteren bütün kadınlarımızı; Nezahat Onbaşı’yı, Şerife Bacı’yı, Halime Çavuş’u, Gördesli Makbule’yi ve adını sayamadığım daha nice kahraman kadınlarımızı rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalktığı, dünyadaki hiçbir kadının cinsiyeti yüzünden ayrımcılığa uğramadığı, insanlığın bu ayıptan kurtulduğu bir dünya görmeyi diliyorum.

Kadın girişimciliğinde önemli mesafe kat ettik

Türkiye geride kaldığı kadın girişimciliğinde önemli mesafeler kat etti. Bunda ülkemizin en büyük girişimci ağı haline gelen TOBB Kadın Girişimci Kurulu’nun büyük payı vardır. 7 bine yakın girişimci kadın üyesiyle TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, girişimciliğin özendirilmesi ve geliştirilmesinde rol model ve yol gösterici oldu. Bu sayede 15 senede toplam girişimciler içinde kadınların oranı iki katına çıkarak, yüzde 10’a ulaştı. Ayrıca üst ve orta düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012'de yüzde 14 iken 2022'de yüzde 20’ye çıktı.

Kadın girişimcilere her konuda vizyon kazandırdık

Kurulumuz 13 yıldır aralıksız gerçekleştirdiğimiz ‘Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu’nda aktif olarak yer almış, Türkiye’nin en başarılı girişimcileriyle, binlerce kadın girişimci ve girişimci adayının tanışmasını sağladı. Kadınların uluslararası network’lerini geliştirdi.

Biz her konuda kadın girişimcileri hayallerinin çok daha ötesinde bir vizyon kazandırdık. Buna ilave; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kadın Gücü, Uluslararası Kadın Girişimcilik İnisiyatifi gibi uluslararası örgütlerde, Türk iş kadınını Kurulumuz başarıyla temsil etti. Üreten kadın, emek veren kadın, daha güçlü kadın ve daha güçlü toplum demektir.

Güçlü yarınlar için, birbirimizden alacağımız güçle, kadın ve erkek olarak, birlikte yürümeye ihtiyacımız var. Biz kadın ve erkek hep birlikte bu toprakları vatan yaptık. Şimdi de yine hep birlikte çalışacağız, mücadele edeceğiz. Kadınların, sosyal hayatta ve iş hayatında daha fazla ve aktif rol almasını istiyoruz. Bu sayede ülkemizin daha güçlü ve kalkınmış olacağına inanıyoruz.

Fırsat verildiğinde kadınların başaramayacağı hiçbir iş yoktur. Türk kadını azmi ve mücadelesi ile geriden gelir, aradaki farkı kapatır. Tüm şirketlerimizi kadın istihdamını daha da artırmaya, bütün kadınlarımızı da cesaretle iş dünyasında yerlerini almaya ve yerlerini büyütmeye çağırıyorum.