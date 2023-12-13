Dağıtılabilir kârın yüzde 50’sini temettü verecek

Hamide HANGÜL

Artaş Holding’in iştiraki Avrupakent GYO, Ak Yatırım liderliğinde, toplam 42 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla halka açılıyor. Pay başına 55,08 TL sabit fiyatla 13 -14- 15 Aralık tarihleri arasında talep toplanacak.

Halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 100 milyon TL, halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 5,5 milyar TL olacak. Halka arz edilecek payların yüzde 78,5'inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1,5’inin grup çalışanlarına, yüzde 20’sinin yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor.

Artaş Holding ve Avrupakent GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, halka arz basın toplantısında, “Bugün Avrupakent GYO yaklaşık 20 milyar TL değerinde portföye sahip, 2022'de 2,4 milyar TL, 2023'ün ilk yarısında 1 milyar TL'nin üzerinde ciro üreten bir şirket. Avrupakent GYO’nun hiçbir finansal borcu bulunmuyor.

Esas sözleşmemizde dağıtılabilir kârımızın yüzde 50'sini her yıl temettü olarak dağıtmayı taahhüt ediyoruz. Avrupakent GYO olarak, her geçen gün büyütmekte olduğumuz portföyümüz ile yatırımcılarımıza dağıtacağımız temettü miktarını da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Net karlılık katlanarak artıyor

Avrupakent GYO’nun gelirlerinin başlıca konut ve ofis satış gelirleri, AVM kira gelirleri, ortak alan gelirleri ve otel gelirlerinden oluştuğunu belirten Çetinsaya, şöyle konuştu;“Şirketimizin net satışları; 2022’de bir önceki yıla göre %1.332'lik bir artış göstererek 2,4 milyar TL'ye ulaştı.

Net satışlar, 30 Haziran 2023'te sona eren 6 aylık ara dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 372,6'lık bir artış ile 1,1 milyar TL’ye yükseldi. Net karımız 2022’de yine bir önceki yıla göre yaklaşık 7 kat artarak 7,4 milyar TL’ye ulaştı. 30 Haziran 2023'te sona eren 6 aylık ara dönemde ise bir önceki aynı döneme oranla %18,6'lık artış ile 3,5 milyar TL oldu.”

Halka arz gelirleri yatırıma dönecek

Halka arz ile Avrupakent GYO’nun kurumsallığının daha da güçlendirilmesini istediklerini anlatan Çetinsaya, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin %20’lik kısmını Şişli Projesi’nin finansmanında, yüzde 80’ini ise yatırım finansmanında kullanmayı hedefliyoruz. Çetinsaya, toplantıda, 2028 yılında emekli olacağını açıkladı.