'DEİK'in gönüllü elçileri dış Ekonomi ticaretimize yön veriyor'

Fikret ÇENGEL

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “DEİK ailesinin gönüllü elçileri olarak ülkemizin ticari diplomasi faaliyetlerinde önümüzdeki engelleri hep birlikte aşmak için yolumuza devam edeceğiz.” dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “DEİK ailesinin gönüllü elçileri olarak ülkemizin ticari diplomasi faaliyetlerinde önümüzdeki engelleri hep birlikte aşmak için yolumuza devam edeceğiz.” dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, DEİK İş Konseyi Başkanları ve iş insanlarının katılımlarıyla DEİK Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde düzenlenen DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni’nde, 2022 yılında gerçekleştirdikleri ticari diplomasi faaliyetleriyle 6 kategoride üstün performans gösteren 12 DEİK İş Konseyi ödüllendirildi.

Dünyanın her yerinde varız

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in 151 İş Konseyi ile ihracat ailesine verdiği desteğe dikkat çeken DEİK Başkanı Nail Olpak, “1923 yılında 50 milyon dolar ihracat ile başladı ihracat yolculuğumuz. 1984 yılında ilk defa 7 milyar doları gördük. Dışa açılma politikasıyla ekonomimiz güçlenmeye ve kazan-kazan ilkesiyle ilişkiler gelişmeye başladı. Bu süreç, yeni ihtiyaç ve yapılanmaları da beraberinde getirdi. Bunlardan birisi de şu an tüm dünyaya yayılmış 151 İş Konseyiyle Türkiye’nin Ticari Diplomasi’sini yürüten DEİK oldu. DEİK’in ticari diplomasi faaliyetlerinin artmasıyla Dış ekonomik ilişkilerimiz de önemli bir ivme yakaladı. O günden bu yana, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerini daha iyi bir noktaya taşımak için tüm gücümüzle yol alıyoruz. 2022 yılında düzenlediğimiz etkinliklerle en çok ticaret yaptığımız ülkeleri kıyasladığımızda aralarında ciddi bir örtüşme olduğunu görüyoruz. En çok ticari diplomasi etkinliği düzenlediğimiz 11 ülke, aynı zamanda en çok dış ticaret hacmimiz olan ülkeler. Bir diğer sonuç ise toplam ihracatımızla İş Konseyimiz olan ülkelere yaptığımız ihracatı karşılaştırdığımızda ortaya çıkıyor. 2022 yılındaki 254 milyar dolar ihracatımızın 250 milyar dolarını İş Konseyimiz olan ülkelere yapmışız. Bu da DEİK olarak, İş Konseylerimizin ihracat ailesine verdiği desteğin anlamını gösteriyor” diye konuştu.

DEİK iş dünyamız için bir nehir gibi ve debisi yüksek

2022 yılında gerçekleştirdikleri 1800 etkinlik ile Türk iş dünyasına ticari diplomasi alanında küresel ölçekli değer kattıklarını ifade eden Olpak, “DEİK nehrinin debisi yüksek. Geçen yıldan bu yana 1800’ün üzerinde etkinlik yaptık. Ticari Diplomasi misyonumuzu ve küresel networkümüzü Türkiye’nin dijital teknoloji firmalarıyla buluşturmak için Dijital Teknolojiler İş Konseyimizi kurduk. Paraguay, Uruguay, Liberya, Botsvana ve Dijital İş Konseyleri’nin kuruluşuyla İş Konseyi sayımız 151’e ulaştı. Yakında, Esvatini Krallığı ve Brunei İş Konseylerini de ailemize katacağız” dedi.

İki zirveye ev sahipliği yapacağız

DEİK’in Türkiye’nin ticari diplomasi çalışmalarını gerçekleştirmek için dünyanın her bölgesinde ayrı amaç ve gündem ile çalıştığını dile getiren Olpak, “İş gündemimizde öncelikle, açık verdiğimiz dış ticaretimizi dengelememiz gereken bölgelerin başında Asya Pasifik geliyor. Geleneksel pazarlarımıza ilave olarak, uzak ülkelerin de temel ihracat hedefimiz olması için, geçen yıl Ticaret Bakanlığımız Uzak Ülkeler Stratejisi ve Eylem Planını hazırladı. Çoğu Asya ve Amerika’da, bir kısmı da Afrika kıtasında yer alan 18 ülkeye ihracatımızın artırılması için daha fazla çalışacağız. Avrupa’yı daha yakından izlemeye devam edeceğiz. Dış ticaretimizin yüzde 50’sinden fazlasını yaptığımız ortağımızın ticari sağlığı önemli. Kuzey Amerika da daha çok çalışacağımız bölgelerden. Afrika Kıtası ticaret ve yatırım fırsatları büyük olan bölgemiz. Bu yıl 13 Ekim’de Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu (TABEF) ile 54 Afrika ülkesinden iş dünyası temsilcilerini yeni hedefler için bir araya getireceğiz'' dedi.

Körfezle yeni dönem

Körfez ülkeleri ile ilişkilere de değinen DEİK Başkanı Nail Olpak, sözlerine şöle devam etti: ''İlişkilerimizin düzeldiği Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kopmasa da durağan devam eden Mısır ile dış ticaretimiz, hem kayıpların telafisi, hem de yeni fırsatlar olarak önümüzde. 15-16 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı ile de diasporamızın önemli isimlerini ülkemizde buluşturacağız. Bir yandan da bir veri merkezi gibi stratejik çalışmalar yapmak önceliğimiz. Son olarak ‘Türkiye’nin Startup Ekosistemi ve AB-Türkiye İş Birliği Yolları’ raporumuzu yayınladık. DEİK Ailemizin tüm fertlerine ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyor, Ticari Diplomasi Ödülü alan İş Konseylerimizi de gönülden tebrik ediyorum.”