“Dezenflasyonist süreçte istenilen ivme yakalanamadı”

Özlem SARSIN

Cari denge ve­rilerinde tahminlerden daha iyi gidildiğini ifade eden Öz­gener, döviz kurlarına ve kredi risk primine etki eden bu veri­deki kalıcı iyileşmenin önem taşıdığını vurguladı.

Temmuz ayında güven anketlerinde gö­rülen sert düşüşün aynı oran­da enflasyon beklentilerine yansımadığını ifade eden Öz­gener, “Bu süreçte sadece para politikası ile enflasyonun dü­şürülmeye çalışılmasının ma­liyetleri arttıracağını düşünü­yoruz. Bu yüzden, ekonominin farklı alanlarındaki reform­ların da hızlandırılmasına ih­tiyaç duyulduğuna inanıyo­ruz. Vergi reformu bu sürecin önemli bir ayağı.

Birçok meclis konuşmamda etkin bir vergi sisteminin oluşturulması ge­rektiğine vurgu yaptım. Bu ya­pıyı oluştururken yalın, uzun yıllar güncelliğini yitirmeye­cek, vergide adaleti sağlaya­cak, kayıp/kaçağı önleyecek, yatırım dostu, rekabeti koru­yan ve yurt dışındaki rakipleri­mizle eşit şartlarda mücadele etmemizi sağlayacak bir ver­gi düzenlemesinin yapılma­sı önem arz ediyor.

Kayıt dışı ekonominin önlenmesine kat­kı yapacak vergi düzenlemele­rinden memnuniyet duyuyo­ruz. Ancak vergi reformunun tam anlamıyla hayata geçiril­mesi için, sisteme katkı sağla­yacak yeni vergisel düzenle­melerin de devreye girmesi ge­rektiğine inanıyoruz” dedi.