“Dezenflasyonist süreçte istenilen ivme yakalanamadı”
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, henüz dezenflasyonist süreçte istenilen ivmenin yakalanamadığına ancak makroekonomik istikrar açısından önemli olan dış denge verilerinde iyileşme yaşandığına işaret etti.
Özlem SARSIN
Cari denge verilerinde tahminlerden daha iyi gidildiğini ifade eden Özgener, döviz kurlarına ve kredi risk primine etki eden bu verideki kalıcı iyileşmenin önem taşıdığını vurguladı.
Temmuz ayında güven anketlerinde görülen sert düşüşün aynı oranda enflasyon beklentilerine yansımadığını ifade eden Özgener, “Bu süreçte sadece para politikası ile enflasyonun düşürülmeye çalışılmasının maliyetleri arttıracağını düşünüyoruz. Bu yüzden, ekonominin farklı alanlarındaki reformların da hızlandırılmasına ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz. Vergi reformu bu sürecin önemli bir ayağı.
Birçok meclis konuşmamda etkin bir vergi sisteminin oluşturulması gerektiğine vurgu yaptım. Bu yapıyı oluştururken yalın, uzun yıllar güncelliğini yitirmeyecek, vergide adaleti sağlayacak, kayıp/kaçağı önleyecek, yatırım dostu, rekabeti koruyan ve yurt dışındaki rakiplerimizle eşit şartlarda mücadele etmemizi sağlayacak bir vergi düzenlemesinin yapılması önem arz ediyor.
Kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkı yapacak vergi düzenlemelerinden memnuniyet duyuyoruz. Ancak vergi reformunun tam anlamıyla hayata geçirilmesi için, sisteme katkı sağlayacak yeni vergisel düzenlemelerin de devreye girmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.