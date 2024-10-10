“Doğurganlık hızı azalıyor ‘göçmene ihtiyaç var mı’ deme lüksümüz olamaz”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hep enf­lasyonun ve döviz kurunun ko­nuşulduğunu belirterek, “. Ne okul­da ne işte olan gençlerimizden 1 mil­yonunu iş dünyasına katmak için yapacaklarımızı, enflasyon ve dolar kurundan önce konuşmak zorun­dayız” ifadelerini kullandı. Avdagiç, yaptığı açıklamada, OECD raporla­rında yer alan ‘ne okulda ne istih­damda’ olan gençlerin, Türkiye’nin en önemli sosyal problemlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Avdagiç, “Bizim nesil zor bir genç­lik geçirdi. Çocuklarımızı ise biraz akvaryumda yetiştirdik. Güneşe çevirdik, yemlerini verdik, oksijen verdik, sularını değiştirdik. Ve on­lar fazla çabalamadan, üretmeden bizim verdiğimiz harçlıklarla pasif bir hayat yaşamaya devam ediyor­lar. 18-24 yaş arası bu gençlerimi­zi ne yapıp ne edip, ürettiği için tü­keten tarafa kazandırmamız lazım. Şu anda sadece tüketen taraftalar. Gençliğimizin üreten tarafa evril­mesi için hızla politika geliştirmeli­yiz” görüşünü savundu.

“3 gençten 1’i ne eğitimde-ne işte”

Avdagiç, OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim” başlıklı raporundaki tes­pitlerin, Türkiye’de her 3 gençten 1’inin ‘ne eğitimde-ne işte’ olduğu­nu gösterdiğini hatırlattı. Şekib Av­dagiç, “Türkiye’de OECD’ye göre 18 ve 24 yaş arasındaki 100 gençten 31’i ne bir okulda eğitim alıyor ne de bir işte çalışıyor. Bu oran Fransa’da yüzde 16, Almanya’da yüzde 9, İtal­ya’da yüzde 18, İngiltere ve ABD’de yüzde 14” bilgisini aktardı.

Avdagiç, ne okulda ne istihdamda olan yak­laşık 3,5 milyon gencin 1-1,5 milyo­nunu çok hızlı bir şekilde iş hayatı­na kazandırılması gerektiğini ifade etti. Şekib Avdagiç, “Bu gençlerimiz şu anda pasif ve tüketici. Bunu kattı­ğımız zaman, çokça konuştuğumuz eleman ihtiyacı, personel ihtiyacı ve bununla ilgili açıkları da çözme im­kanına sahibiz. Sertifika ve eğitim programlarıyla bu gençleri iş dün­yasına katacak birtakım çalışmalar yapmamız lazım” dedi.

Sosyal olayların toplumsal ve eko­nomik sonuçları olduğunu kayde­den Avdagiç, sanal kumarın önem­li bir sosyal sorun olmanın ötesine geçip bir gelecek sorununa dönüş­tüğünü söyledi. Şekib Avdagiç, “Son dönemde çalışanlarda ve sosyal çev­remde de gördüğüm bir kumar ille­tiyle karşı karşıyayız. Özellikle genç jenerasyonda bu sanal kumar illeti gençlerimize büyük bir sosyal sıkın­tı oluşturuyor. Buna bir çözüm bu­lunması gerekiyor” değerlendirme­sinde bulundu.

Göçmen tartışmalarının Avru­pa’da olduğu gibi Türkiye’de de sık sık gündeme geldiğine dikkati çe­ken Avdagiç şunları söyledi:

“Daha az evleniyoruz, daha çok boşanıyoruz”

“Ne yazık ki, daha az evleniyo­ruz, daha çok boşanıyoruz, daha az çocuk doğuruyoruz. İstanbul’un doğurganlık hızı 1,20, Ankara’nın 1,20, İzmir’in 1,22. Türkiye’nin do­ğurganlık hızı ise 1,51. Eğer bizim ülke olarak doğurganlık hızımız 1,51 ile Fransa’nın altına indiyse, İstanbul-Ankara-İzmir’de 1,2 ise yabancı çalışan alacak mıyız alma­yacak mıyız, göçmene ihtiyacımız var mı deme lüksümüz olamaz. Biz şu anda yüzde 1,79 doğurganlık hı­zına sahip Fransa’nın altına düş­tük. 1,75 olan İngiltere’nin gerisin­deyiz. Bunu çok hızlı bir şekilde ko­nuşmamız lazım.”