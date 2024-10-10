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“Doğurganlık hızı azalıyor ‘göçmene ihtiyaç var mı’ deme lüksümüz olamaz”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’deki doğurganlık hızının düştüğünü söyledi. Bunun iş gücü piyasasına yansımasını değerlendiren Avdagiç, “Yabancı çalışan alacak mıyız almayacak mıyız, göçmene ihtiyaç var mı deme lüksümüz olamaz” dedi.

Dünya Gazetesi
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hep enf­lasyonun ve döviz kurunun ko­nuşulduğunu belirterek, “. Ne okul­da ne işte olan gençlerimizden 1 mil­yonunu iş dünyasına katmak için yapacaklarımızı, enflasyon ve dolar kurundan önce konuşmak zorun­dayız” ifadelerini kullandı. Avdagiç, yaptığı açıklamada, OECD raporla­rında yer alan ‘ne okulda ne istih­damda’ olan gençlerin, Türkiye’nin en önemli sosyal problemlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Avdagiç, “Bizim nesil zor bir genç­lik geçirdi. Çocuklarımızı ise biraz akvaryumda yetiştirdik. Güneşe çevirdik, yemlerini verdik, oksijen verdik, sularını değiştirdik. Ve on­lar fazla çabalamadan, üretmeden bizim verdiğimiz harçlıklarla pasif bir hayat yaşamaya devam ediyor­lar. 18-24 yaş arası bu gençlerimi­zi ne yapıp ne edip, ürettiği için tü­keten tarafa kazandırmamız lazım. Şu anda sadece tüketen taraftalar. Gençliğimizin üreten tarafa evril­mesi için hızla politika geliştirmeli­yiz” görüşünü savundu.

“3 gençten 1’i ne eğitimde-ne işte”

Avdagiç, OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim” başlıklı raporundaki tes­pitlerin, Türkiye’de her 3 gençten 1’inin ‘ne eğitimde-ne işte’ olduğu­nu gösterdiğini hatırlattı. Şekib Av­dagiç, “Türkiye’de OECD’ye göre 18 ve 24 yaş arasındaki 100 gençten 31’i ne bir okulda eğitim alıyor ne de bir işte çalışıyor. Bu oran Fransa’da yüzde 16, Almanya’da yüzde 9, İtal­ya’da yüzde 18, İngiltere ve ABD’de yüzde 14” bilgisini aktardı.

Avdagiç, ne okulda ne istihdamda olan yak­laşık 3,5 milyon gencin 1-1,5 milyo­nunu çok hızlı bir şekilde iş hayatı­na kazandırılması gerektiğini ifade etti. Şekib Avdagiç, “Bu gençlerimiz şu anda pasif ve tüketici. Bunu kattı­ğımız zaman, çokça konuştuğumuz eleman ihtiyacı, personel ihtiyacı ve bununla ilgili açıkları da çözme im­kanına sahibiz. Sertifika ve eğitim programlarıyla bu gençleri iş dün­yasına katacak birtakım çalışmalar yapmamız lazım” dedi.

Sosyal olayların toplumsal ve eko­nomik sonuçları olduğunu kayde­den Avdagiç, sanal kumarın önem­li bir sosyal sorun olmanın ötesine geçip bir gelecek sorununa dönüş­tüğünü söyledi. Şekib Avdagiç, “Son dönemde çalışanlarda ve sosyal çev­remde de gördüğüm bir kumar ille­tiyle karşı karşıyayız. Özellikle genç jenerasyonda bu sanal kumar illeti gençlerimize büyük bir sosyal sıkın­tı oluşturuyor. Buna bir çözüm bu­lunması gerekiyor” değerlendirme­sinde bulundu.

Göçmen tartışmalarının Avru­pa’da olduğu gibi Türkiye’de de sık sık gündeme geldiğine dikkati çe­ken Avdagiç şunları söyledi:

“Daha az evleniyoruz, daha çok boşanıyoruz”

“Ne yazık ki, daha az evleniyo­ruz, daha çok boşanıyoruz, daha az çocuk doğuruyoruz. İstanbul’un doğurganlık hızı 1,20, Ankara’nın 1,20, İzmir’in 1,22. Türkiye’nin do­ğurganlık hızı ise 1,51. Eğer bizim ülke olarak doğurganlık hızımız 1,51 ile Fransa’nın altına indiyse, İstanbul-Ankara-İzmir’de 1,2 ise yabancı çalışan alacak mıyız alma­yacak mıyız, göçmene ihtiyacımız var mı deme lüksümüz olamaz. Biz şu anda yüzde 1,79 doğurganlık hı­zına sahip Fransa’nın altına düş­tük. 1,75 olan İngiltere’nin gerisin­deyiz. Bunu çok hızlı bir şekilde ko­nuşmamız lazım.”