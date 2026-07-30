DTSO Başkanı Kaya: Bölgesel asgari ücret yeni göç dalgası yaratır

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Bölgesel asgari ücret uygu­lamasının yatırımı ve istihdamı artırmayacağını savunan Kaya, düşük ücret uygulanan bölgele­rin nitelikli iş gücünü kaybede­ceğini, bunun da özellikle Doğu ve Güneydoğu'dan batı illerine yeni bir göç dalgasını tetikleye­ceğini söyledi.

Asgari ücret tar­tışmalarının yalnızca işveren maliyetleri üzerinden değerlen­dirilmemesi gerektiğini belir­ten Kaya, ücret politikasının ay­nı zamanda sosyal bir boyut taşı­dığına dikkat çekti. Türkiye'nin üretim ve istihdam sorunlarının yalnızca ücret politikalarıyla çö­zülemeyeceğini ifade eden Ka­ya, Diyarbakır gibi genç nüfusun yoğun ve işsizliğin yüksek oldu­ğu illerde önceliğin ücretleri dü­şürmek değil, nitelikli ve sürdü­rülebilir yatırımları artırmak ol­ması gerektiğini vurguladı.

"Nitelikli iş gücü batıya yönelir"

Diyarbakır gibi sanayi ya­tırımlarının istenilen düzeye ulaşmadığı illerde bölgesel üc­ret uygulamasının batı illerine iş gücü göçünü hızlandıracağı­nı belirten Kaya, "Düşük ücret uygulanan bölgeler nitelikli ça­lışanlarını kaybeder. Bu durum hem çalışanlar hem de yatırım­cılar açısından olumsuz sonuç­lar doğurur. İşletmeler nite­likli iş gücüne ulaşmakta zor­lanırken, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı daha da artar" dedi.

"Düşük ücret kalıcı kalkınma sağlamaz"

Düşük ücret avantajıyla yatı­rım çekmenin sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmaya­cağını belirten Kaya, bu yakla­şımın bölgeleri yüksek tekno­loji yerine düşük katma değerli ve emek yoğun üretime yönelte­ceğini söyledi. Bölgenin ihtiya­cının düşük ücret değil, Ar-Ge, teknoloji, inovasyon ve yüksek katma değerli sanayi yatırımları olduğunu kaydetti.