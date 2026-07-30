DTSO Başkanı Kaya: Bölgesel asgari ücret yeni göç dalgası yaratır
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, yeniden gündeme gelen bölgesel asgari ücret tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bölgesel asgari ücret uygulamasının yatırımı ve istihdamı artırmayacağını savunan Kaya, düşük ücret uygulanan bölgelerin nitelikli iş gücünü kaybedeceğini, bunun da özellikle Doğu ve Güneydoğu'dan batı illerine yeni bir göç dalgasını tetikleyeceğini söyledi.
Asgari ücret tartışmalarının yalnızca işveren maliyetleri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kaya, ücret politikasının aynı zamanda sosyal bir boyut taşıdığına dikkat çekti. Türkiye'nin üretim ve istihdam sorunlarının yalnızca ücret politikalarıyla çözülemeyeceğini ifade eden Kaya, Diyarbakır gibi genç nüfusun yoğun ve işsizliğin yüksek olduğu illerde önceliğin ücretleri düşürmek değil, nitelikli ve sürdürülebilir yatırımları artırmak olması gerektiğini vurguladı.
"Nitelikli iş gücü batıya yönelir"
Diyarbakır gibi sanayi yatırımlarının istenilen düzeye ulaşmadığı illerde bölgesel ücret uygulamasının batı illerine iş gücü göçünü hızlandıracağını belirten Kaya, "Düşük ücret uygulanan bölgeler nitelikli çalışanlarını kaybeder. Bu durum hem çalışanlar hem de yatırımcılar açısından olumsuz sonuçlar doğurur. İşletmeler nitelikli iş gücüne ulaşmakta zorlanırken, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı daha da artar" dedi.
"Düşük ücret kalıcı kalkınma sağlamaz"
Düşük ücret avantajıyla yatırım çekmenin sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturmayacağını belirten Kaya, bu yaklaşımın bölgeleri yüksek teknoloji yerine düşük katma değerli ve emek yoğun üretime yönelteceğini söyledi. Bölgenin ihtiyacının düşük ücret değil, Ar-Ge, teknoloji, inovasyon ve yüksek katma değerli sanayi yatırımları olduğunu kaydetti.