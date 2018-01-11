DÜNYA Education & Cambridge University Press işbirliğinde yeni yapılanma

11 Ocak 2018

Kezban KARABOĞA

Cambridge University Press ve Dünya Education arasında devam eden 18 yıllık işbirliğinden bu yana her yıl düzenlenen bayi ve satış eğitimi toplantısı bu yılın ilk haftasında yoğun katılım ile Antalya Voyage Otel'de gerçekleştirildi.

DÜNYA Education’ın tüm illerden gelen bayilerinin katıldığı toplantıda 2018 yılı için yeni ürün tanıtımları yapıldı, satış stratejileri tartışıldı, eğitimler verildi. Cambridge University Press Türkiye ELT & Education Genel Müdürü Yıldıray Karaarslan ve DÜNYA Education Direktörü Çiğdem Durney’in açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda yeni yapılanma ve DÜNYA Education ekibine katılan yeni çalışma arkadaşlarının görevleri hakkında bilgiler verildi. DÜNYA Education Direktörü Çiğdem Durney, gelinen süreçte istikrarlı biçimde sürdürülen başarıda DÜNYA grubunun ilkelerinden taviz vermeyen duruşunun önemli rol oynadığını belirtti. Durney, bu başarıyı daha yükseğe taşımak için DÜNYA Education ekibine yapılan yatırımlar hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.

Yıldıray Karaarslan ise, DÜNYA Education & Cambridge University Press arasındaki işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Karaarslan, “DÜNYA Education ile uzun soluklu bir birlikteliğin devamı için gerekli altyapı çalışmalarını tamamladık. Bu birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

‘Daha iyi öğrenme’

Konuşmasında ‘Better Learning' yani ‘Daha İyi Öğrenme’ konsepti hakkında bilgi veren Karaarslan, ‘Daha iyi öğrenme’ için Cambridge University Press’in sunduğu imkânları, izlediği yolu ve akademik çalışmaları anlattı ve ‘Cambridge’ adının dünyadaki gücünü vurguladı. Yıldıray Karaarslan, “Dünya çapında bu denli güçlü bir firmanın Türkiye’de DÜNYA markası ile temsil edilmesinden memnuniyet duyuyoruz” ifadesini kullandı. Toplantının devamında DÜNYA Education ve Cambridge University Press ekibi 2018 yılı içinde kataloğa eklenecek yeni ürünlerin detaylı sunumlarını gerçekleştirirken, bu ürünlere ait yıl içinde uygulanacak satış stratejileri, ürünlerin sunulacağı hedef pazarlar ve yapılacak eğitim ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler verildi. Üç gün süren toplantılar boyunca aktif rol alan katılımcılar için ELT (English Language Teaching) sektörünün satış aşamaları en ince ayrıntılarıyla, uygulamalı örneklerle bir kez daha yinelendi. Toplantıda Cambridge Assessment English eğitmeni Fatma O’Neill’in, Cambridge sınavları hakkında yaptığı sunumunun ardından Dr. İlkay Gültaş, ‘Algı ve İknanın Psikolojisi/ İkna Teknikleri’ başlıklı konuşmasıyla günün kapanışını yaptı.

Çiğdem Durney: Her ile bir bayi açmak istiyoruz

“Güçlü bir geçmişten daha güçlü bir geleceğe" sloganı ile yola çıkan DÜNYA Education, 2016 yılında 12 bayi ile sürdürdüğü yolculuğuna 2017 yılında 32 bayi ile devam ediyor. 2017 yılında “Her ile bir bayi!” sloganı ile yola çıkan DÜNYA Education 2018 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde bayi sayısını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her şehirde lokal bayiler ile çalışarak üniversiteler, anaokulları, kolejler ve dil okullarına dokunmak istediklerini anlatan DÜNYA Education Direktörü Çiğdem Durney, “Okullarda basit kitap tanıtımları dönemi geçmişte kaldı. Artık okulların çözüm ortağıyız. Adımıza ve markamıza yakışır bir biçimde okullara kitap sağlayıcısı statüsünden çıkıp öğrencilerin dil öğrenimini geliştirmek adına yapılacak projelere odaklanıyoruz” dedi. Durney, bu süreçte özellikle ‘öğretmen eğitimlerine’ önem verdiklerini belirtti.