Dünyadaki ticaret odaları ile aynı hizmeti veriyoruz

Ziya İPEK

Adana Ticaret Odası (ATO) yeni hizmet binası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı. Hisarcıklıoğlu, açılış sonrasındaki törende yaptığı konuşmada, Adana’nın denizi, tarımı, sanayisi ve ticareti ile önemli bir merkez olduğunu anımsatarak, ticaret odasının yeni hizmet binası ile Adana ekonomisinin gelişmesine ve zenginleşmesine büyük katkı sağlamayı sürdüreceğini bildirdi.

Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ile Adana Ticaret Borsası’nın uluslararası bağımsız kuruluşlarca yapılan değerlendirmelerde 5 yıldızla akredite olduklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Berlin’de veya Londra’da oda ve borsaların üyelerine sundukları hizmetlerin buralarda aynı standartlarda verilebildiğini aktardı.

“Mobil uygulama ile hızla işlem yapma devri başlıyor”

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ise, ATO’nun 38 bin üyesi bulunan 130 yaşında bir ticaret odası olduğunu kaydederek, geçmişten aldıkları güçle attıkları her adımın tüccarların daha iyi bir şekilde ticaretini geliştirmesine ve ileriye gitmelerine yönelik olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.” sözünü anımsatan Bayram, hayata geçirdikleri mobil uygulama ile bundan sonra üyelerinin cep telefonlarına indirecekleri aplikasyonla dünyanın her yerinden hızla işlem yapabileceklerini vurguladı.

Oda üyelerinin işlerini daha hızlı gerçekleştirmesi amacıyla birçok kurumla iş birliği içerisinde olduklarını belirten Bayram, yeni hizmet binasında Serbest Mali Müşavirler Odası irtibat ofisi, KOSGEB irtibat ofisi, İngiltere vize ofisi, Schengen vize ofisi, ihtiyaç haritası ile tarımsal destekleme ofisi kurduklarını ve en kısa sürede e-ticaret ve hibe destek bilgilendirme ofisini de hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

"Adana'yı eski günlerine taşıyacağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana’nın Cumhuriyetin kalkınmasında sanayisi, ticareti ve tarımı ile önemli bir şehir olduğunu, yakında festivalleri sayesinde turizminin daha fazla gelişeceğine inandığını söyledi.

Adana’nın ekonomide 13’üncü sırada yer almasının hazmedilmemesi gerektiğine işaret eden Karalar, yerel yönetimler olarak yatırımcıların her zaman yanında olmayı sürdürerek şehri yeniden ekonomide hak ettiği yere taşımayı hedeflediklerine dikkat çekti. Karalar, “Umarım, bir gün hep birlikte bunu başaracağız ve yeniden Adana’yı hem bölgenin lideri yapacağız hem de eskiden olduğu gibi Türkiye’de dördüncü sıraya taşıyacağız.” dedi.

Vali Köşger: Devlet aklı stratejik yatırımlar için Adana’yı gördü

Adana’nın Türkiye’ye sanayiyi, tarımı ve ticareti öğreten potansiyeli olan bir şehir olduğunu anımsatan Vali Yavuz Selim Köşger de Türkiye’nin stratejik yatırımlarının artık bu bölgeye kaydırılması gerektiğini devlet aklının da bunu gördüğünü, özellikle savunma sanayinin Adana’ya yöneleceğini vurguladı.

Rifat Hisacıklıoğlu ayrıca Adana Ticaret Odası Meclis Toplantısında Meclis Üyeleri ile bir araya gelerek üyelerin yaşadıkları sektörel sıkıntıları ve taleplerle ilgili istişarelerde bulundu. Bu arada, ATO’nun yaklaşık 17 bin metrekare alana inşa edilen yeni binasında yönetim binası 2 bodrum, zemin ve 5 normal kattan; kongre merkezi ise bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluşuyor. Bodrum katlarda sığınak ve 143 araçlık kapalı otopark bulunuyor. Kongre merkezi binasında 468 kişilik konferans salonu ve 200 kişilik meclis salonu yer alıyor.