E-ticarette büyüme ivmesi devam ediyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, "E-ticaret sektörünün büyümesini yıl sonuna kadar devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla 2023 sonunda yüzde 60 büyüme ile 1.2 trilyon TL’lik işlem hacmi hedefliyoruz. Sektörümüzün 2023 yılında da büyüme ivmesini devam ettirmesini ve salgın döneminde yakaladığı yükselişini sürdürmesini bekliyoruz." dedi.

2022'de e-ticaret sektöründeki gelişmelere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Ekmekçi, salgının tüm firmalarda e-ticaret kültürünü uyandırdığını, hiç bulunamayan ürünlerin kolay erişilebilir hale geldiğini ve hızlı kargo sistemlerinin de gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

Ekmekçi, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre, 2022’nin ilk 6 ayında gerçekleşen e-ticaret harcamalarının 18-70 yaş arası nüfusa oranlandığında kişi başına düşen e-ticaret harcamasının 4 bin 964 TL olduğunu, aynı dönemde İstanbul’da kişi başına düşen e-ticaret harcamasının 9 bin 857 TL, Ankara’da 6 bin 064 TL ve İzmir’de 5 bin 230 TL olduğunu kaydetti.

2022’nin ilk 6 ayında ödeme yöntemleri bazında toplam e-ticaret hacminin yüzde 32’sini 113 milyar TL ile Havale/EFT diğer ödemelerin oluşturduğunu belirten Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Alışverişlerin yüzde 2'sini 7.7 milyar TL ile kapıda ödeme, yüzde 66’sını ise 228 milyar TL ile kartlı ödemeler oluşturdu. Kredi kartı sepet ortalaması 237 TL olarak gerçekleşti. Verilere göre, online alışveriş yapanların yüzde 52’sini kadınlar; yüzde 48’ini erkekler oluşturdu. Tüketicilerin yüzde 70’i elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılardan alışveriş yaparken mobil uygulama kullanmayı tercih etti. E-ticaret alışverişlerinde en çok tercih edilen günler ise Pazartesi, Salı ve Perşembe oldu.

Türkiye’nin dijitalleşmesinin öncü sektörü e-ticaret, perakendenin dijitalleşmesini devam ettirdi. 2021 yılı ilk 6 ayında e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 17,6 iken bu oran geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak yüzde 18,5 olarak gerçekleşti. Enflasyondan arınmış bir şekilde ise adet bazında artış Kovid 19 salgını öncesi seviyelerde yüzde 38 olarak gerçekleşti. E-ticaretin son 10 yıllık genel büyüme trendinde bir yavaşlama olmadı. E-ticaretteki artış sürecinin devam etmesi ve enflasyonun etkisiyle 2022 yıl sonunda cironun 700 milyar TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz."

"Yeni yasa ile pazara yeni girecek oyuncuların önünün açılması hedeflendi"

Ekmekçi, bu yıl yeni e-ticaret yasasının hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Dünyada ve son dönemde ülkemizde e-ticarette mevcut piyasa koşullarının iyi işlemediği, yıkıcı rekabet uygulamalarının etkisiyle birlikte sağlıksız şekilde büyüyen e-ticaret pazarı gözlemlenmekteydi. Orta ve uzun vadede pazar şartlarının risklere yol açabileceği öngörüsünden hareketle, sektörde rekabeti bozucu uygulamaların önlenmesi, sektörün sağlıklı ve dengeli şekilde büyümesinin sağlanması ve e-ticaret pazar yerleri ile satıcılar arasında ilişkilerin düzenlenmesine yönelik yeni Elektronik Ticaret Yasası, Ticaret Bakanlığımız tarafından sektör sorunlarına çare olarak hayata geçirildi." dedi.

Yeni yasa ile çevrim içi aracılık hizmetlerin de tüm paydaşlar için adil ve şeffaf bir rekabet ortamı sağlanmasını hedeflediğini vurgulayan Ekmekçi, "Aracı hizmet sağlayıcı platformlar ve e-ticaret platformları üzerinden hizmet sağlayan işletmelerin büyüklükleri ve pazardaki konumları dikkate alınarak bazı düzenlemeler yapıldı. Böylece, yeni yasa ile özellikle küçük oyuncular ile pazara yeni girecek oyuncuların önünün açılması hedeflendi. E-ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, sağlıklı şekilde büyüme ve gelişiminin sağlanmasına yönelik atılan bu adım sonrası, aynı paralellikte, ETİD olarak, yasa ile ilgili yapılacak yönetmelik çalışmalarına destek vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Bize düşen, destekleri doğru kullanıp ihracatı artırmak"

Emre Ekmekçi, sektör adına bir diğer önemli gelişmenin e-ihracat düzenlemeleri olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’de e-ihracatın toplam ihracat içindeki oranı yüzde 1,3. Bu küçük bir rakam. Dünyada bu rakam ortalama yüzde 4. Ticaret Bakanlığı’nın 2030 yılına kadar koyduğu hedef ise yüzde 10. Geçtiğimiz yıl Ticaret Bakanlığımız bünyesinde yer alan İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde E-ihracat ve Dijital Pazarlama Daire Başkanlığı kurulması sektörümüz adına atılan çok önemli bir adım oldu. Ardından bu detaylı destek paketi geldi. Dernek ve sektör olarak bu paketi çok olumlu karşıladık. Hem bireysel ihracatçılığı hem de bunu yapmakta zorlanırsa diye aracı firmayı destekleyen kapsamlı bir paket oldu. Uzun zamandır beklediğimiz ve konuştuğumu bu destek konusu bu yıl gerçekleşti."

"Dernek olarak E-ihracat Daire Başkanlığı ile çok yakın çalıştık. Yeni açıklanan destek kararı çok detaylı, güncel ve sektörü anlayan bir destek çalışması oldu." diyen Ekmekçi şunlara dikkati çekti:

" Yeni açıklanan destek paketi kapsamında yararlanıcılar için pazara giriş rapor desteği, dijital pazaryeri tanıtım desteği, e-ihracat tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti, depo kira desteği, yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği, çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği ile pazaryeri komisyon gideri desteği getiriliyor. İş birliği kuruluşlarına ilişkin ise sektörel ticaret ve alım heyeti desteği, e-ihracat tanıtım projesi desteği, e-ihracatı geliştirme projesi desteği ve Türkiye e-ihracat platformu desteği sağlanacak.

Bu destek çalışmaları kapsamında yeni açıklanan destek kararlarının yeni iş modellerinin önünü açmasını bekliyoruz. Aynı zamanda bu desteklerin aracı-toplayıcı e-ihracatçı modellerini ortaya çıkaracağını öngörüyoruz. Bundan sonra bize düşen destekleri doğru kullanıp ihracatı artırmak. Türkiye’nin ihracatı GSYİH içindeki oranında çok artmıyor. Dolayısıyla yeni modellere ihtiyacımız var. E-ihracat bunlardan birisi. Bugüne kadarki ihracat destekleri hep geleneksel perakendeciliğe yönelik desteklerden oluşuyordu. Bu tip destekler ise tek bir ürünün–kolinin ihracatını yapacaksanız sizin birçok konuda destek almanızı sağlıyor."

Salgın döneminde e-ticaret alanında tüketicilerin alışverişleri online mecralara taşındığını belirten Ekmekçi, "Bu dönemde online alışveriş sektöründe rekor artışlar yaşandı. Bu yükseliş trendi günümüzde de devam ediyor. Tüketiciler internet alışverişlerine alıştı, hiç online alışveriş yapmayanlar bile alışverişlerine dijitale taşıdı. E-ticaret sektöründe yapılan düzenlemelerin de etkisiyle internet alışverişleri daha güvenli hale geldi. Yeni düzenlemesi yapılan e-ticaret yasası ile sektörümüzün önümüzdeki dönemde de büyümesini sürdürmesini bekliyoruz." yorumunda bulundu.

Ekmekçi, e-ticaret sektöründe yaşanan büyümenin kullanıcıların ihtiyaçlara hızlıca ulaşabilmesine imkan verdiğini aktararak,"Özellikle gıda, kişisel bakım, teknoloji, mobilya ve tekstil sektörü Türk halkının e-ticaret pazaryerleri üzerinden en çok alışveriş yaptığı ürün grupları olarak öne çıktı.

E-ticaret sektörünün büyümesini yıl sonuna kadar devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla 2023 sonunda yüzde 60 büyüme ile 1.2 trilyon TL’lik işlem hacmi hedefliyoruz. Sektörümüzün 2023 yılında da büyüme ivmesini devam ettirmesini ve salgın döneminde yakaladığı yükselişini sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.