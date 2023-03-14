Ecoplas’tan Gebze’ye 10 milyon euroluk yeni fabrika yatırımı

Yeni yatırımla birlikte ihracat yaptıkları fabrikalar arasına Ford’un Romanya’daki tesisini de eklediklerini söyleyen Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “Ayrıca Toyota’nın başta Türkiye olmak üzere Fransa, İngiltere, Rusya, Güney Afrika ve Japonya’daki fabrikalarına da parça üretiyoruz. Üretim kalitemiz, maliyet yönetimi ve müşteriye zamanında ürün teslimatı becerimiz, 2021-2022 döneminde bize 7 ödül kazandırdı” dedi.