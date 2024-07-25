Ege Bölgesi Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, TÜGİK'ten ayrıldı

Tüm kurumların değerlerine ve kurallarına göre işlemesi gerektiğine inandıklarını belirten Aydın Buğra İlter, TÜGİK’de unvan değişikliğini içeren genel kurul ve sonrasında gerçekleşen uygulamaların konfederasyonun kuruluş ilke ve değerlerine aykırı olduğu, bu nedenle kurucusu oldukları konfederasyondan ayrılmaktan başka bir seçenek kalmadığını sözlerine ekledi.

EGİFED Danışma Kurulu Başkanı Temel Aycan Şen ise, GİADların ve bağlı bulundukları üst kuruluşların; bölgeye, ülkeye ve uluslararası boyuta taşınan bir kimlik ve pasaport olduğunu, iş dünyası ve toplum için çok önemli misyonlar içerdiğini kaydetti. Bu çatılar altındaki birlikteliklerin her zaman güçlerin birleştirilerek projelerin yayılımının artırılmasına, daha çok ses getirmesine ve daha etkin hale gelmesine fayda sağladığını söyledi. Bu iyi niyetli kurumların ve faaliyetlerinin aynı amaç doğrultusunda güçlenerek devam etmesi temennisini dile getirdi.