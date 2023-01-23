Egeli hazır giyim ihracatçılarının yıl sonu hedefi 1,6 milyar dolar

Sertbaş, bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, 2022 yılında Avrupa'da yaşanan resesyon, enerji krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve parite kaybına rağmen küçük bir düşüşle bir önceki yılın ihracat rakamlarını yakaladıklarını belirtti.

EHKİB 2022 ihracatının yüzde 1 azalarak 1 milyar 472 milyon dolar olduğunu kaydeden Sertbaş, "Hedeflerimizi yüksek tutuyoruz. 2023 yılında 2022'ye göre daha fazla ihracat yapmayı hedefliyoruz. Hedefimiz 1,6 milyar dolar." dedi.

Sertbaş 1-20 Ocak 2023'te sektörün ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde yüzde 5, EHKİB olarak ise yüzde 15 düşüş olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İhracat azaldı diye durmuyoruz. ABD'ye gittik, yarın Almanya'ya gidiyoruz. Müşterilerin peşindeyiz. Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisi var. ABD'ye saldırmış durumdayız uzak pazar olarak. Diğer uzak pazarlar zaten rakibiz. Orada iş çıkacağımızı düşünüyorum. ABD'de Çin'e olan olumsuz bakış, bize yönlendirme sağlayabilir. Büyük adetli müşterilerden ziyade orta ve küçük müşteriler arar durumdayız."

Avrupa'da da fuarlara katılacaklarını aktaran Sertbaş, şöyle devam etti:

"Yeşil dönüşüm bizim için ileride rakiplerimize karşı bizi bir adım ileri atabilir. Hazır giyim sektörü olarak çok daha evrilme şansımız var yeşil dönüşümle alakalı. Yeşil dönüşüme uyum sağlarsak sertifikası ve fiziksel yapısıyla, rekabet adına bir avantajımız olacak diye düşünüyoruz."

Sertbaş, yılın ikinci altı ayında Avrupa'da resesyonun azalacağını, Avrupa'nın daha iştahlı alıcı haline geleceğini düşündüklerini sözlerine ekledi.