Engelli bireyleri örgütlenmeye davet etti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, OECD-AB ve Türkiye verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin engelli bireylerden oluştuğuna, buna göre dünyada 1 milyar engelli birey bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'de ise nüfusun yaklaşık yüzde 6,9'unun engelli bireylerden oluştuğunu belirten Arslan, engellilerin de herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğunu vurguladı.

HAK-İŞ'in, engelli bireylerin karşılaştıkları tüm sorunlara çözüm yolları üretmenin öncelikli ihtiyaç olduğunu bildiğini ifade eden Arslan, bu kapsamda engellilik politikaları ve hizmetlerinin oluşturulması ve sunulmasında sivil topluma da önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Arslan, engelli haklarının korunması ve geliştirilmesi ile engelli bireylerin ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata etkin

biçimde katılmalarını sağlamak için oluşturulan "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu"nun, engellilerle ilgili çalışmalara ivme kazandırılacağına inandıklarını kaydetti.

"Afet eylem planlarında engellilere yönelik kapsamlı önlemler yer almalı"

Engelli bireylerin hem karar alma hem de politika oluşturma süreçlerine aktif bir şekilde katılımlarını önemsediklerini vurgulayan Arslan, böyle bir anlayışla engelli bireylerin hakları konusunda daha etkin adımların atılacağını düşündüklerini ifade etti.

Arslan, bu kapsamda engelli bireylerin, politikaların oluşturulduğu sosyal diyalog mekanizmalarında daha fazla yer almasını istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"HAK-İŞ olarak engelli bireylerin, yaşamın her alanında eşit haklara sahip bireyler olduklarını savunan bir yaklaşımın önemli olduğunu

değerlendiriyoruz. Bu yaklaşımın da engellilik konusunda bilincin

kazandırılmasına olanak sağlayacak eğitim programlarıyla mümkün

olacağını değerlendiriyoruz.

Ayrıca e-Devlet kapısına giriş yapıldığında engellilerle ilgili bilinçlendirme yayınlarının sunulmasının da önemli

bir etki yaratacağını düşünüyoruz. Engelli kişilerin, ailelerinin ve

toplumun geri kalanının engellilikle ilgili bilgilere erişmesinin

kolaylaştırılmasını istiyoruz. Acil afet eylem planlarında engellilere

yönelik kapsamlı önlemlerin yer almasını talep ediyoruz."

Arslan, okulların, iş yerlerinin ve tüm kamusal alanların, yolların

ve binaların engelliler için erişilebilir olmasının önemli olduğunu da vurguladı.

"Hak temelli bir anlayışla çözülmelidir"

Engelli çalıştırmakla yükümlü olan iş yerlerinde kota açığının 2022 yılı temmuz sonu itibarıyla kamuda 4 bin 197, özel sektörde ise 23 bin 225 kişi olduğunu bildiren Arslan, "Kota sorununun acilen çözülmesini, sektörde kotaların doldurulabilmesi için teşviklerin artırılmasını ve yeni koşulların iyileştirilmesini, engellilerin mesleklerine ilişkin alanlarda kadro düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de engellilere ilişkin hükümlerle mevzuatta ileri bir

seviyeye gelinmesine rağmen çeşitli sorunlarla karşılaşıldığının altını çizen Arslan, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerin eğitim, istihdam, sağlık hizmetlerine erişim, kamu idaresine katılım gibi birçok konuda devam eden önemli sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar hak temelli bir anlayışla çözülmelidir. HAK-İŞ olarak, kamu ve özel sektörde işçi statüsünde çalışan engelli işçilerin sendikal mücadeleye dahil edilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çabamız, sendikal sorumluluğumuzun bize yüklediği bir görevdir. Konfederasyonumuz, engelli işçilerin, kamuda olduğu kadar özel sektörde de var olabilmeleri için mücadelesine devam edecektir. Bununla birlikte, istihdamda engellilerin daha fazla var olabilmeleri için yetkinlik ve yeterliliklerini ortaya koymada gayret gösteren iş yerlerinin desteklenmesini ve iyi uygulama örneği olarak kamuoyuyla paylaşılmasını istemekteyiz. HAK-İŞ olarak, birlikte yaşama ilkesiyle tüm toplum kesimlerini, engelli bireylerin hakları konusunda duyarlılığa, ortak ve özgün adımlar atmaya davet ediyoruz. "

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan ve bugünün engelsiz bir dünyanın kapılarının aralanacağı gün olmasını temenni eden Arslan, "Engelli bireyleri HAK-İŞ'e bağlı sendikalarımızda örgütlenmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.