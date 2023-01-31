Eskişehir OSB’den kadın istihdamına destek

Kadınların çalışma hayatına katılarak istihdama daha fazla katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan projenin protokolü Eskişehir OSB Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Baycan Elektrik A.Ş. Genel Müdürü Engin Yılmaz’ın katılımıyla imzalandı.

Bir atölye kurularak kadın istihdamının artırılması hedefleniyor Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, bu proje ile sosyal-ekonomik destek alan kadınların üretim sektörünü tanımalarını, eğitimlerle mesleki beceri kazanarak meslek sahibi olmalarını ve istihdam edilebilirliklerini artırarak sosyal hayata katılımlarını hedeflediklerini söyledi.

Sanayiyi ve toplumun dezavantajlı kesiminde yer alan kadınları buluşturan sosyal içermeye sahip projenin, istihdam edilebilirliği artıracağını belirten Küpeli, “Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı konumda olan ve farklı sebeplerle iş piyasası dışında kalmış olan kadınlara mesleki beceri kazandırılması ve işbaşı eğitimleriyle üretim süreçlerini içeren bir atölyenin kurularak kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılması, toplum refahının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Proje, istihdam edilebilirliğin süreklilik sağlaması amacıyla sürekli yaşayan bir model olarak kurgulanmıştır. Atölye çalışmaları ve doğrudan istihdam çalışmaları; Eskişehir OSB, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığı ve İŞKUR iştirakiyle aynı zamanda protokol imzaladığımız Baycan Elektrik iş birliği ile gerçekleşecektir” diye konuştu.

Sanayide iş gücünün yüzde 25’ini kadınlar oluşturuyor Eskişehir OSB olarak “Üreten Eskişehir Güçlü Türkiye” mottosuyla hareket ettiklerini ve kadınların işgücüne katılım oranlarını artırılmasını her zaman desteklediklerini belirten Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayi işgücünün yaklaşık yüzde 25’ini kadınlar oluşturmaktadır.

Proje özellikle dezavantajlı kesim özelinde bu işgücü ihtiyacına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma günümüzde sadece ekonomik değil çevre ve sosyal etkenleri de içine alan bir anlayış olup insanı merkeze alan bir kalkınma yaklaşımıdır. Sosyal ve ekonomik gelişme bir arada telaffuz edilmektedir. Proje sosyal içerme ve sanayi iş birliğine örnek olup bölgede ekonomik kalkınmanın önemli bir parçasını oluşturacaktır..”

Baycan Elektrik A.Ş. Genel Müdürü Engin Yılmaz ise firma olarak böylesi önemli bir projenin paydaşı olmanın haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi. İstihdama yönelik projelerin her zaman destekçisi olduklarını belirten Yılmaz, “Kadınlarımız yaşamın her alanında, sabrı, sevgisi, fedakârlığı ve çalışkanlığı ile toplumun en önemli bireyleridir. Firma olarak Kadınlarımızın toplumda her yönüyle güçlü olmasına her alanda destek olduk ve bu alandaki çalışmalarımızı tüm gayretlerimizle sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.