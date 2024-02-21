“Esnafın sorunları için perakende yasası bir an önce çıkmalı”

Derya ÖZGÜR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Yasası’nın geç kalmasının, zincir mağazaların çoğalmasına, dolayısıyla piyasada esnaf ve sanatkârların sayısının azalmasına ve haliyle fiyat kontrolünün zorlaşmasına sebep olduğunu belirterek, esnafın sorunlarının çözümü için ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’nda eşitlik sağlanması, bankaların esnafın ayakta kalabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini söyledi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (ESOB) 2024 yılı ilk Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda, esnafın değişen dünya koşullarına uyum sağlamasının ve güçlü teşkilat yapısının önemine dikkat çekildi.

Toplantıda konuşan Palandöken, Türkiye'nin kurumsallaşma sürecinde, esnafın önemli bir istihdam kaynağı olduğunu söyledi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı ise toplantıda yaptığı konuşmada, esnafın güçlendirilmesinin güçlü bir teşkilat yapısından geçtiğine vurgu yaptı. Sarı, “Döviz kurundaki dalgalanma, yüksek enflasyon, fiyat istikrarsızlığı, işgücü maliyetleri, finansman krizi her kesimden esnafımızı derinden etkiliyor” dedi.

“Esnaflarımızı değişen dünya koşullarına hazırlıyoruz”

Sarı ayrıca, esnafları değişen dünya koşullarına hazırlamayı hedeflediklerini belirterek, göreve geldikleri günden itibaren yürüttükleri projeleri aktardı. Sarı, “Birliklerimizi ekonomik olarak güçlendirmek adına TESK’in iş birliğinde İMEP projesini devraldık. Proje kapsamında 91 esnafa destek sağladık.

Bunun 40 tanesini son 6 ayda gerçekleştirdik. Bu işletmeleri Çıraklık Eğitimine kayıtlı çırağı olan ve en az 3 ay Türk ve Suriyeli çırak çalıştıran işletmeler arasından seçtik Ayrıca Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı’nın (MEKSA) Mersin birliğimizde şubesinin faaliyete geçirilmesi için gerekli girişimlerin yapılması için Genel Başkanımızdan özellikle talep ediyoruz. Birliğimizde Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) iş birliğinde BİLMER ofisi kurulmuştu. BİLMER projesiyle kayıt dışı çalışan 86 esnafımızı kaydettirdik.

Esnafımızın yanında çalışan yabancı uyruklu kişilerin de çalışma izinlerini aldık. Bütün masraflarını proje bütçemizden karşıladık. Yeni Eğitim Merkezimizde aşçılık, pastacılık, tekstil atölyesi, baristalık atölyelerini açacağız. Hali hazırda bu meslek kurslarında yaklaşık 600 kişiye eğitim verdik ve bunlardan 15’in işe yerleştirdik. Ardından farklı sektörlerde meslek atölyeleri açarak şehrimizin istihdamına, esnaflarımızın da nitelik eleman ihtiyacına cevap vereceğiz” diye konuştu.