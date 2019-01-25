Evcil, son yolculuğuna uğurlanıyor

25 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. eski Genel Müdürü, Bursa Çimento Fabrikası ve Grup Şirketleri’nin eski Genel Koordinatörü ve eski Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Evcil, hayatını kaybetti. Evcil’in cenazesi bugün Cuma namazını müteakip Bursa organize Sanayi Bölgesi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bademli Köyü Mezarlığı’na defnedilecek.

Çorum, Alaca’da 1941 yılında dünyaya gelen Burhan Evcil, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nden kimya yüksek mühendisi olarak mezun oldu. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Başkanlığı’nda iş yaşamına başlayan Evcil, 1968-1980 yılları arasında Türkiye Çimento Sanayi T.A.Ş. bünyesinde mühendis, işletme şefi, baş mühendis ve fabrika müdürü olarak çalıştı. 1980’den 2004 yılına kadar, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevini yürüten Evcil, 2004’de Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Genel Koordinatörlük görevine atandı. 1981-2010 arasında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nde (TÇMB)) Yönetim Kurulu Üyesi, 1983-2010 yılları arasında Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası’nda Murakıp Üye ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet verdi. Bursa Çimento’daki Koordinatörlük görevi Temmuz 2013’te sona eren Evcil, Bursa Çimento ve bağlı ortaklıklarındaki Yönetim Kurulu üyeliklerinden de 2015 yılında ayrılmıştı. Evcil, evli ve iki çocuk sahibiydi.