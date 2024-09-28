Farklı sektörlerin 40 temsilcisi Tunus'ta bir araya geldi

Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu'nun (ASAD) düzenlediği organizasyon kapsamında ve Tunus’a gelen 40’ın üzerinde Türk firma temsilcisinin katılımıyla düzenlenen iş forumuna, açılış ve tanıtım konuşmalarının ardından şirketler arası ikili görüşmelere geçildi.

Büyükelçi Demircan, “Büyükelçilik olarak hedefimiz Türkiye ile Tunus arasındaki ilişkileri geliştirmek. Bu ilişkilerin en önemlisi ticaret zemini. Düzenlenen iş forumları bu ticaret zeminini güçlendiren faaliyetlerin başında geliyor. Son altı ay içerisinde 400’ün üzerinde Türk iş insanını Tunus’ta ağırladık. Bugünkü programda Türkiye’den farklı sektörlerden katılan 40’ın üzerinde firma temsilcisi ile Tunuslu firma temsilcilerini bir araya getirdik. Tunus’un farklı bölgelerinde faaliyet gösteren teknopark temsilcileri, yatırım ajansı temsilcileri ve banka temsilcileri iş insanlarına ülkenin ekonomisi ve ticaretine ilişkin önemli bilgileri paylaştı. Böylece ziyaretçilerimiz kısa zamanda ülkedeki ticareti ve imkanlarını yakından tanıma fırsatı bulacak” ifadelerini kullandı.

Tunus ile gümrük birliği anlaşması olan ülkelere ürün ihraç edilebilir

Türkiye sanayisinin büyük bir atılım yaptığını ve son yıllarda büyük gelişme sağladığını kaydeden Demircan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Tunus’ta yapılacak ortak bir girişimle Tunus ile gümrük birliği anlaşması olan ülkelere ürün ihraç edilebilir. Türk firmalarının bu tür imkanlardan yararlanmaları için hem araştırmalarımız, hem ziyaretlerimiz hem de iş insanlarını bir araya getirecek etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Ülkemizin üretimini ve ihracatını arttırmak için yurtdışında etkin olmamız gerekiyor. Bizim hedefimiz ve gayretimiz de iş dünyamızın buradaki fırsatları görüp daha sağlıklı bir zeminde uluslararası ticarette var olmalarına destek olmaktır.”

“Aklımız fikrimiz Türkiye”

“Aklımız fikrimiz Türkiye” sloganıyla yola çıkan ASAD Yönetim Kurulu Üyesi Karaca, “Kuzey Afrika ülkeleri Afrika'ya açılan önemli bir kapı. Bu yüzden Fas, Cezayir, Tunus ve başlı başına bir medeniyet olan Mısır’da yapılacak işler Afrika’nın geneline yayılacak kapasiteye sahip. Bu yüzden biz de ilk iş forumumuzu Tunus’ta düzenledik, bu işlerimizi diğer Kuzey Afrika ülkelerine de yayacağız.” dedi.

İş forumu katılımcılarından Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da, Kuzey Afrika ülkelerinin Afrika’ya açılmak için önemli bir nokta olduğunu vurguladı: “Amacımız hem tarihi hem de kültürel olarak yakın olduğumuz Akdeniz ülkelerinden Tunus ve civar ülkeler ile ticaretimizi geliştirmek. Türkiye’den Tunus’a ihracatımızı arttırmak hem de iş fırsatlarını değerlendirmek için buradayız. Tunuslu yetkilerin yaptığı sunumlarda gördük ki, Tunus’ta gerçekten yatırım açısından büyük fırsatlar var. Bunları somut bir şekilde ele almak için Tunuslu şirketlerle görüşmeler yapacağız.”