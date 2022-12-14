Fiba CP: Rekabeti rekaberliğe çevirerek geleceğe emin adımlarla gideceğiz

Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından Fiba Commercial Properties (Fiba CP), Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen 13. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde ana sponsor olarak yer aldı. Zirvenin açılışında konuşan Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, perakendeciliğin, bugün geldiği noktadaki ihtiyaçlara dikkat çekerek, sürdürülebilir başarı için iş ortaklığının önemine değindi.

"Sorunlara değil çözümlere odaklanalım"

Pandemi döneminin perakende sektörü için çok öğretici olduğunu söyleyen ve son üç yıldır yaşanan değişimi özetleyen Yurdaer Kahraman, sektörün sorunlara değil çözümlere odaklanması gerektiğini söyledi. Bunun yolunun da birlikte hareket etmekten geçtiğine değinen Kahraman “Sorunlar hep oldu, bundan sonra da olacak, sadece ‘sorunları’ konuşarak bir sonuca varmak zor. Ancak çözümlere odaklanıp akıl birliği ile sonuca erişmek biz bir olunca çok kolay. Fiba CP öncü bir kuruluş, böyle olmaya da devam edecek. Türkiye, Doğu Avrupa ve Çin’deki yatırımlarımız ve yönetim tecrübelerimizle var gücümüzle çalışıyoruz, çözüme odaklanıyoruz, öncü olmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"‘Rekaberlik’ ruhuna ihtiyaç var"

Perakende sektörünün doğası gereği rekabetçi bir sektör olduğu vurgulayan Kahraman, gelinen noktada tüm sektörün iş birliği içinde olması gerektiğini söyledi. Kahraman, “Bu salonda bulunan yol arkadaşlarımızın desteğine, birliğine ihtiyacımız var, bunun da farkındayız. Sadece bizim değil, salondaki herkesin yanındaki önündeki arkasındaki arkadaşına ihtiyacı var. Rekabeti rekaberliğe çevirerek geleceğe emin adımlarla gideceğiz” dedi.

"Sektörün değişmez gündemi ESG"

Fiba CP, aynı zamanda zirvenin önemli oturumlarında birine de ev sahipliği yaptı. Yenilenebilirlik, Tasarruf ve Yenilik Ekseninde Enerji oturumunda Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, Fiba Grubu Sosyal Yatırımlar Direktörü Yasemin Sırali, Fiba Yenilebilir Enerji İş Geliştirme Direktörü Özlem Çolak, Fiba CP Pazarlama ve Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Evrim Şirin moderatörlüğünde bir araya geldiler. Perakende sektörünün karbon ayak izinin, enerji verimliliğinin ve Fiba CP yönetimindeki AVM’lerin yenilenebilir enerji vizyonlarının ele alındığı oturumda sürdürülebilirlik çözümleri üzerinde duruldu.

"Sürdürülebilirlik adımları hızlanmalı"

Oturumda konuşan Yurdaer Kahraman, sıfır hatta negatif karbon ayak izine sahip alışveriş ortamlarında yeni müşteri deneyimini dizayn etmenin önemine dikkat çekti. Kahraman, “Müşterilerimizin ve misafirlerimizin eğilimini de içine alır bir biçimde tüm sektörün çevresel etkilerini azaltmak, zamanla sıfırlamak ve sonrasında da pozitif değer yaratacak eksene taşımak çok önemli. Ambalaj, lojistik dönüşüm, şeffaf tedarik zincirlerinin oluşması, atık yönetimi, aydınlatma, kaynağından sürdürülebilirlik ile üretimi dönüştürme, yenilenebilir enerjiye dönüş gibi majör başlıklarda adımlarımız hızlanmalı. İyi şeyler yapılıyor fakat yeterli değil, daha keskin bir yol ayrımına ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.