Geleceğin meslekleri: Uzay, otonom ve genetik

Hamide HANGÜL

Dijitalleşme mesleklerin yanı sıra, iş yapış şekillerini de değiştirecek. Yapay zeka, robotik üretim, nesnelerin interneti ve küresel iklim krizi karşısında, geleceğin meslekleri de şimdiden bu alanlara evrilmeye başladı.

Teknolojinin hayatımıza daha çok yer kapladığı bugün ve gelecekte bazı mesleklerin de öne çıkacağını söyleyen Yenibiriş Yönetici Ortağı Uğur Karaboğa, şu açıklamalarda bulundu: “Doktorluk, öğretmenlik, avukatlık, gazetecilik, ticaret gibi insanların sürekli ihtiyaç duyduğu meslekler her zaman olmaya devam edecek, ancak iş yapış biçimleri değişecek.

Mesela doktorlarımızın artık sensör kullanabilme yeteneklerinin olması gerekecek. ‘Neşter istemek’ yerine tek bir tuşla robotlar hazır hale getirecek. Bunlara ek yeni meslekler de oluyor. Özellikle dijital dönüşümle veri madenciliği, yapay zeka, uzay ve otonom odaklı teknolojiler geleceğin meslekleri arasında yer alacak.

Kod okur yazarlığı, genetik çok kritik. Genetik, tıpta da tarım alanında da öne çıkacak. Biliyorsunuz pandemi sürecinde aşı, ilaç çok elzemdi. O nedenle geleceğin meslekleri arasında genetik kritik önemde olacak. İklim uzmanlıkları çok kritik geleceğin mesleklerinden. Çünkü küresel iklim değişikliği, buna bağlı meslekleri öne çıkartıyor. Kodu olmayan teknolojiler var. O da dönüşmeye başlıyor.”

İş piyasaları hareketlendi

İş piyasaları konusuna da değinen Uğur Karaboğa, bu noktada genel bir hareketlilikten bahsedilebileceğini, insanların CV’lerini güncellemeye başladığını, şirketlerin de üretim hatlarındaki canlılığı artırıp, beklentilerin netleştirerek iş ilanlarını artırmaya başladığını söyledi. İş ilanlarında en çok artışın, ihracat odaklı üretim, sanayi ve teknoloji alanında görüldüğünü söyleyen Karaboğa, “Sağlık, turizm, eğitim sektörlerinde de bunu görüyoruz” diye konuştu.

İnsanların başvurularını yaparken sadece bir şirkete değil, birkaç şirkete başvurarak şanslarını artırmak için çaba sarf ettiğinin altını çizen Karaboğa, “Çünkü her zaman kendilerini daha iyi maaşla çalışabilecekleri, evlerine daha yakın bir yerde çalışabilecekleri, daha iyi imkanlarda olabilecekleri, daha iyi sosyal sahip iş arayışındalar. Şu dönemlerde de iş fırsatlarının artmasıyla başvuru sayıları, bu talepler de artmış durumda” şeklinde konuştu.

Yeni yatırımcı gruplar geldi

Türkiye'de çok fazla yeni yatırımcı gruplar olduğuna kaydeden Karaboğa, “Onlar da artık kurulumlarını istihdama döndürmeye başladılar. İstanbul Finans Merkezi'ni görüyoruz. Türkiye'de yatırım yapmaya başlayan bankacılık, yatırımcılık sektörlerindeki şirketler bizde pozisyon açmaya başladılar. Yine Türk markalarına yatırım yapan yabancı gruplar, fonlar. Onlar markalara yatırım yaptıkça şubeleşme, fabrika, üretim noktasında ciddi pik oluşturuyorlar. Bunun da bize ciddi yansımaları oluyor. E-ticaret ve teknolojide de hareketlilik var” dedi.

Uluslararası başvuru imkanı

İş ilanlarında yurt dışı için de pozisyon açmaya başlayacaklarını açıklayan Karaboğa, “2024 itibariyle Rusça, İspanyolca gibi farklı dillerde de CV'ler oluşturulabilecek. Türk markaların da yurt dışında insan kaynağını artık buradan sağlayabiliyor olacağız” dedi.

Havuzumuzda 20 milyon CV var

Firma olarak 10 bine yakın şirketle çalıştıklarını söyleyen Karaboğa, “20 milyonluk CV havuzumuz var. 350 bin firmanın bizde ilan yayınlamış, şu anda 10 bin firmanın ilanı var. Bizim aylık ortalamada günlük 25 bin iş ilanını aşmayı hedefliyoruz. Haftalık 83 bin iş başvurusu söz konusu” diye konuştu.

Serada ürün toplamaya başvuru yok

İnsanlar artık arzuhalcilik, ön muhasebe, temizlik, bulaşıkçı gibi meslekleri terk etmeye başladığına işaret eden Karaboğa, tarım şirketlerinin de seralarda yetişen ürünleri toplayacak insan bulmakta zorlandığına dikkat çekti.