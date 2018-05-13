Güler Sabancı'ya 'dünyada yılın en sorumlu lideri' oldu

13 Mayıs 2018

Dünya genelinde ülke, endüstri ve finans liderleri arasında ilişki geliştirmeyi hedefleyen İngiltere merkezli FIRST tarafından düzenlenen ‘Yılın Sorumlu Lideri Ödülü’ 2017 yılı için, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya verildi. Sabancı, FIRST ‘Yılın Sorumlu Lideri Ödülü’nü alan ilk Türk oldu. Güler Sabancı ödülü Londra’da Lordlar Kamarası’nda düzenlenen tören ile Rt. Hon. Lord Judge’dan aldı. Törene ayrıca Lord Cormack, Rt. Hon. The Lord Astor of Hever, Lady Virginia Bottomley, FIRST Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Goodman, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile yabancı misyon ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

2000 yılından bugüne kadar her yıl dünya genelindeki şirket ve sivil toplum kuruluşlarına verilen ödülün verileceği isim, uluslararası bir jürinin değerlendirmesi ile belirleniyor. 17 yıldır gerçekleştirilen ve uluslararası şirketlerin liderlerine verilen FIRST Ödülleri, dünyanın en itibarlı liderlik ödülleri arasında gösteriliyor.

Güler Sabancı ödül için teşekkür ederek başladığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bu ödülü tüm Sabancı Topluluğu çalışanları adına almaktan büyük memnuniyet ve onur duyuyorum. Büyükbabam her zaman bu ülkenin bizim için en kıymetli değer olduğunu söylerdi. Onun hayattaki en önemli amacı bu topraklarda kazandığını yine bu toprakların insanlarıyla paylaşmaktı. Bu felsefeden hareketle, büyükannem de tüm mal varlığını Sabancı Vakfı’na bağışladı. Hepinizin bildiği gibi Türkiye gelişen bir ülke ve ekonomik büyümenin ülkemiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. Ancak bu süreç, sosyal sorumluluk ve eşitlik değerleri olmadan düşünülemez. Bizim için, ekonomik kalkınma ve sosyal kalkınma her zaman el ele, denge içinde olmuştur. Aksi takdirde sürdürülebilir bir gelecek ve sürdürülebilir bir iş düşünülemez. Sabancı Topluluğu olarak, bizler de ekonomik atılımlarımızı yaparken temel değerlerimizi her zaman koruduk. Sabancı Topluluğu’nu yönetecek gelecek nesillerin de bu değerleri koruyacağına, sosyal sorumluluk alanında aynı çizgiyi sürdüreceğine inancım tam. Bu değerli ödülden dolayı, Jüri Başkanı Lord Judge nezdinde tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum.”

Rt.Hon. Lord Judge, ödülü Güler Sabancı’ya takdim ederken yaptığı konuşmasında ise, ”Bu yıl FIRST Sorumlu Liderlik Ödülü’nü Türkiye’den oldukça olağanüstü bir hikayesi olan, Güler Sabancı ve liderlik ettiği Sabancı Topluluğu alıyor. Tıpkı tüm diğer ödüllerde olduğu gibi, bu ödül için de bize gelen bir tavsiye üzerine Sabancı Topluluğu’nun hikayesini de inceledik. Bu süreçte, Güler Sabancı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını üstlendiği Sabancı Vakfı’nın özellikle kadınlar, her zaman teşvik edilmesi gereken gençler ve de engelliler için eşit fırsatlar yarattığına şahit olduk. Ortaya çıkan insiyatiflerin en önemlileri arasında Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Müzesi’ni sayabiliriz. Sabancı Üniversitesi, bugün disiplinler arası eğitim sistemiyle dünyaca kabul görüyor ve Times Higher Education sıralamalarında yer alıyor. Ayrıca üniversite çatısı altında Güler Sabancı başkanlığında faaliyet gösteren Sakıp Sabancı Müzesi de uluslararası sergileri, sanatseverlerle buluşturan itibarlı bir kurum. Değerlendirmemiz sonucunda, jüri üyeleri olarak çok saygın işler yapıldığını gördük. Bizce, Sabancı Holding gerçekten çok değerli bir kuruluş ve bu nedenle de Güler Sabancı ‘Yılın Sorumlu Lideri Ödülü’nü almak üzere aramızda bulunuyor” dedi.