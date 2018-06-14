Gümrük müşavirleri 109. yaşlarını kutladı

14 Haziran 2018

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD); WOW İstanbul Hotel’de düzenledikleri “Geleneksel İftar Yemeği”nde mesleklerinin 109. Yaşını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın üst yönetiminin, İTO Yönetiminin, çok sayıda gümrük müşavirinin, iş dünyasının ve STK temsilcilerinin katılımıyla kutladı.

Gümrük Müşavirlik Mesleğinin 109. yılının kutlandığı gecede bir konuşma yapan İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Başkanı Serdar KESKİN, gümrük müşavirlerinin, yüz binden fazla çalışanıyla gümrük işlemlerinin yüzde 91’ni gerçekleştirdiğini belirtti.

Yüzdokuz yıllık meslek tarihlerinin yazılı ve görsel eserlerini “Gümrük Müşavirleri Müzesi”nde sergilediklerini de dile getiren İGMD Başkanı KESKİN, kurdukları müzenin dünyada ilk ve tek olduğunu bildirdi.

Gümrüklerin sadece gümrük işlemlerinin yapıldığı yerler olmadığı dile getiren İGMD Başkanı Serdar Keskin, “Gümrükler insan, hayvan sağlığının, çevrenin ve doğanın korunması, ülke güvenliğinin sağlanması, rekabet gücünün arttırılması için de çalışıldığı yerlerdir. Bu nedenle düzenlediğimiz milyonlarca beyannamede bu unsurlara dikkat ediyor, ülkemizin dış ticarette büyümesi için hassasiyetle ve etik çerçevesinde çalışıyoruz. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Ayrıca mesleğimizin 109 yıllık tarihinde büyük önem taşıyan, Türkiye Cumhuriyetini kuran, bu güzel Yurdumuzu bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de saygı ve minnetle anıyorum. En büyük teşekkürümde Ulu Önder içindir.” dedi.