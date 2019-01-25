25 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Mudanyalı olan ve aynı zamanda Tahir Paşa’nın torunu olan hayırsever iş adamı Agâh Bursalı vefat etti. Bursalı’nın cenaze töreni bugün İstanbul Erenköy Galippaşa Camii’nde düzenlenecek. Agâh Bursalı törenin ardından Bursa’ya getirilerek yarın Bursa Emir Sultan’da toprağa verilecek.

Eğitim alanında çok sayıda eser bırakan Bursalı, çeşitli il ve ilçelerde çok sayıda kreş, kız öğrenci yurdu ve huzurevi açtı. Kültür Bakanlığı’nca 1985 yılında kamulaştırılan ve 2012 yılında Mudanya Belediyesi’ne devredilen 18. yüzyıl mimarisi Tahir Paşa Konağı’nın da onarımını yaptıran Bursalı, tarihi Hasanpaşa Hamamı’nın onarımına da katkıda bulundu. Agah Bursalı, 2009 yılından bu yana Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu üyeliği görevindeydi.