Hazır giyim 40 milyar dolara yeşille odaklanacak

Basın toplantısına TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Recep Burak Sertbaş, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, alım gruplarının tepe yöneticileri ile sektör temsilcileri katıldı.

Katma değerli üretimi, istihdama katkısı ve ihracatı ile Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan hazır giyim ve konfeksiyon, ‘Yeşil Mutabakat’a uyum sürecinin yol haritası niteliğindeki ‘Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı’ belgesini tamamladı. Altı bileşen başlığında 40 eylemden oluşan belge, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve sektör başkanlarının da katıldığı toplantıda kamuoyuna açıklandı.

Aynı zamanda İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanlığını da yürüten Gültepe, sektörlerin Yeşil Mutabakat’a uyum stratejilerini belirlemelerinin önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 40’ından fazlasını Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığını, hazır giyim ve konfeksiyonda oranın yüzde 60’ı geçtiğini hatırlatan Gültepe, şunları söyledi: Yeşil üretim kapasitesi artacak “Avrupa Birliği 2019 Aralık ayında, salt bir iklim politikası olarak değil; aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm programı olarak da kurguladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı açıkladı.

Tüm politikalarını yeşil dönüşüm zeminine oturtan Avrupa Birliği’nin aldığı bu kararları küresel rekabetçiliğimizi korumak için de yakından takip etmek zorundayız. AB ülkeleri coğrafi yakınlığı ile ihracatımız için hayati önem taşıyor. Özellikle hazır giyimde bu büyük pazarın başka bir alternatifi yok.

Dolayısıyla 2050’de sıfır karbon hedefine sektörü hızla hazırlamak zorundayız. Biz hazır giyim ve konfeksiyonda kilogram birim değeri 40 dolara, yıllık ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefe ulaşmak için tasarımlı, inovavatif ve markalı üretimi artırmanın yanı sıra yeşil üretim kapasitemizi maksimum düzeye çıkarmak durumundayız.

Çünkü AB merkezli her dört firmadan üçü 2030’a kadar sürdürülebilirlik temelinde tedarik zincirini yeniden yapılandıracak. Tekstil ürünlerinde uzun ömürlü, geri dönüştürülebilir ve tehlikeli kimyasallardan arındırılmış olma şartı aranacak. Hazır giyimde halen AB’nin üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Bu büyük pazarda önemli bir yerimiz olmakla birlikte vazgeçilmez değiliz.

Hazırlıklarımızı bu gerçeği aklımızda bulundurarak yapmalı, alt yapımızı hızla dönüştürmeliyiz.” Yeşil dönüşüm için finansman şart Mustafa Gültepe, Türk hazır giyim ve konfeksiyon endüstrisinin Yeşil Mutabakat’tan çok daha önce yeşil dönüşümü gündemine aldığını hatırlattı.

Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hazır giyim endüstrimizin sürdürülebilirlik konusunda tamamlanan ve devam eden projeleri var. Yeşil dönüşüm için finansman desteği hayati önem taşıyor. Hazırladığı projelerle AB’nin hibe desteklerinden etkin bir şekilde yararlanıyoruz.

İkisi ayrılmaz bir bütün olan tekstilin ardından hazır giyim ve konfeksiyonun sürdürülebilirlik stratejisini netleştirmesiyle birlikte bütünü şimdi tamamladık. Sektör için yol haritası niteliği taşıyan bu belgedeki eylemlerle 40 milyar dolarlık ihracat hedefimizi çok daha kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum. Bu belgeyle özellikle yeşil üretim konusunda Avrupalı iş ortaklarımıza da çok güçlü bir kararlılık mesajı vermiş olacağız.”

"Öncelikli sektörler arasına alınmalı"

Hazır Giyim Sektörü Ortak Sürdürülebilirlik Komite Başkanı Mehmet Kaya da konuşmasında hazır giyim tedarik zincirinde Türkiye’nin elyaftan son ürüne tüm bileşenlerin tamamlandığı ender ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Kaya, Türkiye’nin aynı zamanda tasarım gücüyle, kalitesiyle, hedef pazarlara yakınlığı ve güçlü tedarikçi altyapısıyla kadar rakiplerinden ayrıştığını hatırlattı.

Mevcut artıların yanına sürdürülebilirliğin de eklenmesinin şart olduğuna dikkat çeken Kaya, şunları söyledi: “Dönüşüm gündemini altı bileşen altında toplayarak 40 eylem oluşturduk. Katılımcılıktan doğan iş birlikleri sayesinde belirlediğimiz eylemlerden 13’ünde uygulama sürecine geçtik. Hazır giyim ve konfeksiyonun AB’de olduğu gibi ülkemizde de ulusal ölçekte öncelikli sektörler arasına girmeli" dedi.