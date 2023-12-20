Hisarcıklıoğlu: Küresel pazarlara girmek çok önemli

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kandıra Manda Yoğurdu Coğrafi İşaret Tescil Töreni ve İş Dünyasıyla İstişare Toplantısı'nda, markalaşma yolunun tescilden geçtiğini ifade etti.

Türkiye'nin neredeyse her ilçesinin yöresel peynirinin bulunduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, bu yöresel ürünlerin markalaştırılması gerektiğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Fransa'nın rokfor peynirinden yılda 1 milyar dolar gelir elde ettiğini dile getirerek, "Allah öyle bir zenginlik vermiş ki bize neredeyse her ilçede bir peynir çeşidimiz var ama markalaştırmayınca para etmiyor. İnşallah bizim Kandıra Manda Yoğurdu tescil oldu, bundan sonra Avrupa Birliğinde de tescil ettireceğiz. AB'de tesciller epey var. Onları bitirdikten sonra inşallah bundan nasıl para kazanabiliriz? Nasıl marka değerimizi artırabiliriz? Bununla ilgili çalışmaya da başlayacağız." diye konuştu.

"Küresel pazarlara girmek çok önemli"

Coğrafi işaretlerin bilinirliğinde ve önemsenmesinde TOBB'a bağlı oda ve borsaların büyük emeği olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Neredeyse Türkiye'nin tescilli ürünlerinin yüzde 50'si oda, borsalarım tarafından alındı. Bu işe oda, borsalarımız sahip çıktı. Kendi illerinde ve yörelerinde sahip çıkıyorlar. 2010'dan bu yana coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40'ını, 2010'da biz ele aldık bunu, oda ve borsalarım tescil ettirdi. Şu anda onlar tarafından tescil edilen ürün sayısı 700'ü geçti. 700 ürün Türkiye'de patentli hale geldi." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak coğrafi işaretli üreticileri kayıt altına aldıklarını belirterek, coğrafi işaretli ürünlerin üretilmesini teşvik ettiklerini söyledi.

Coğrafi işaretli üreticiler ve ürünlerle ilgili çalışmalarından bahseden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece yurt içi tescille de bu iş bitmiyor. Yurt dışında da tescil ettirmek, küresel pazarlara girmek çok önemli. Niye? Para orada. Parayı kazanabilmenin yolu da ürünü yurt dışı pazarına sokmak. Şu ana kadar AB'de tescil ettirdiğimiz ürün sayısı 18 ve 50 ürünümüz de şu anda değerlendirme aşamasında. Geçmişte bu işin farkında değildik. Birçok değerimizi Yunanlılara kaptırdık. Neredeyse aynı coğrafya olduğu için aynı ürünler onlarda da var. İlk baklavayı kaptırmadık, sonra böyle devam ederek gidiyoruz."

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak coğrafi işaretli ürünler konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını vurgulayarak, "Bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini önce biz bilmezsek dış pazarlara da anlatamayız. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün çeşitliliğine sahibiz. Biraz önce peynir konusunda örnek verdim. Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkacaksınız. Önce içeride ürünlerimizi tescil ettireceğiz, sonra da AB'de tescil ettireceğiz. Bunları araştırın ne varsa ürünümüz, markalaştırın, dünyaya satın." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Hisarcıklıoğlu, KOTO'nun girişimiyle tescillenen Kocaeli'nin coğrafi işaretli ürünlerinden "İzmit Simidi" ve "Kandıra Manda Yoğurdu"ndan tattı.

Program, sanayicilerle istişare toplantısıyla basına kapalı olarak devam etti.

Etkinliğe, KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Uluce ve meclis üyeleri ile iş insanları katıldı.