İbrahim Burkay: TEKNOSAB öncü ve yeni ekonomi modelin anahtarıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 48. BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuşan Burkay, küresel ölçekte meydana gelen her olumsuzluğun bölgesel ve yerel düzeyde tahribata yol açtığını ifade etti.

Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olağanüstü zorluklarda bile üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı önceleyen bir anlayışı hakim kıldığını, ülke için hayali ve ideali olan her Türk girişimcisinin yanında olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, salgının ve uluslararası krizlerin olumsuz etkilerinin en yoğun şekilde hissedildiği 2021 yılında dünya ortalamasından neredeyse iki kat fazla büyümeyi başardığını vurgulayan Burkay, "2022 yılında yüzde 6,2 gibi yüksek bir performans yakaladık. İhracatta 254 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştık. Küresel ticaretten aldığımız pay ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı. Gerek iş dünyamıza sunmuş olduğunuz destekler gerekse de dış politikada atmış olduğunuz stratejik adımlar ülkemize büyük kazanımlar sağlamıştır. Şükürler olsun ki bugün potansiyelinin farkına varan, daha da önemlisi bu bilinçle her alanda büyük atılım içinde olan iddialı bir Türkiye ortaya çıktı." diye konuştu.

"Bursa sanayisinin enerji ihtiyacını karşılayabilecek yatırıma hazırız"

Bursa'nın ihracatta son 4 yıldan bu yana yüksek yatırım iştahına rağmen 16 milyar dolar barajını aşmakta zorlandığına değinen Burkay, bu süreci, mekansal planlamaya dayalı TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi yeni nesil endüstri sahalarıyla geliştirerek güçlü bir atılıma dönüştürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirdikleri TEKNOSAB projesiyle sağlanan gelişime işaret eden Burkay, şunları kaydetti:

"25 milyar dolarlık yatırım planı doğrultusunda ülkemize kazandırdığımız TEKNOSAB yüksek teknoloji odaklı üretimi, güçlü altyapısı, ulaşım bağlantıları ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ülkemizde öncü ve yeni ekonomi modelimizin de anahtarı olan dev bir projedir. Türkiye'de bir ilke imza atarak 4 yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız bölgemizde, bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 6 fabrikamız üretime başlarken, 63 fabrikamızda da inşaat çalışmaları hızla devam etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde faydalanacağımız TEKNOSAB'da fabrikalarımız çatılarındaki güneş panelleriyle donatılmaktadır. Tüm organize sanayi bölgelerimizin ortağı olduğu yeni enerji şirketimize Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) arazilerinin tahsis edilmesi durumunda Bursa sanayisinin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan karşılayabilecek bir yatırıma hazır olduğumuzu da buradan belirtmek istiyorum."

Programda iş insanlarını temsilen Bren İleri Teknoloji AŞ Üst Yöneticisi Çınar Laloğlu da katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından Bursa'nın başarılı firma ve kurumlarının temsilcilerine ödülleri verildi.