İDMA, tahıl işleme endüstrisini İstanbul’da toplayacak

İDMA İstanbul fuarı ile eşzamanlı gerçekleşecek olan zirvede; tahıl sektördeki önemli gelişmeler, yenilikler ve üretim teknolojileri ele alınacak. 2-4 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek İDMA İstanbul ve 5. Uluslararası TABADER Zirvesi, 500 milyon dolarlık ihracat bağlantısı yapılması bekleniyor.

Dünyada yaklaşık 5 milyar dolar hacme ulaşan un, tahıl, bakliyat ve yem işleme teknolojileri sektöründe 1 milyar dolarlık ihracat başarısı gösteren yerli üreticiler, İDMA’da yenilikçi teknolojilerle enerji verimliliği yüksek modern üretim tesisleri kuran yerli üreticilerle, yeni tesis kuracak yatırımcıları ve mevcut tesislerinin kapasitelerini büyütmek isteyen üreticileri bir araya getirecek.

Sektörün Türkiye ve dünyadaki önemli temsilcilerini ağırlayacak olan TABADER Zirvesi ise dört oturumda dijitalleşme, yapay zeka, teknolojik gelişmeler ve değirmenciliğin geleceği gibi farklı konuların dünyaca tanınmış uzmanlar tarafından tartışılacak. Zirvenin özel oturumu ise “Değirmencilikte Kadın” konusu olacak.

İDMA'da 500 milyon dolar ihracat hedefleniyor

Dünyanın en önemli gündem konuları arasında yer alan gıda sorunu, ülkelerin tekrar tarım yatırımlarına yönelmesine neden olduğuna dikkat çeken İDMA fuarlarının organizatörü HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan, önümüzdeki dönemde özellikle nüfus artış hızının yüksek olduğu bölgelerde yem, tahıl, bakliyat, un ve unlu mamullere olan talebin artması beklendiğini ifade etti. Kalkan, ‘'Bu noktada Güneydoğu Asya ile birlikte Sahra Altı Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Afrika olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz aylarda sektörün temsilciliğini üstlenen Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) ile imzaladığımız protokol ile gücüne güç katan İDMA, İstanbul’da 500 milyon dolar ihracat hedefiyle kapılarını açacak’’ dedi.